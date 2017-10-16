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Весь мир
Верховный суд Греции примет решение об экстрадиции Винника 15 ноября
Весь мир
Верховный суд Греции примет решение об экстрадиции Винника 15 ноября
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    Верховный суд Греции примет решение об экстрадиции Винника 15 ноября

    22:06  16 Октября 2017
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    Верховный суд Греции примет решение об экстрадиции Винника 15 ноября

    Салоники, 16 октября. Решение об экстрадиции в США задержанного в Греции россиянина Александра Винника будет принято Верховным судом Греции 15 ноября. Об этом сообщает адвокат задержанного россиянина Тимофей Мусатов.

    Суд греческого города Салоники 11 октября поддержал запрос Генпрокуратуры США об экстрадиции Александра Винника. Однако он не может быть выслан в Россию, так как параллельно проходит судебная процедура по запросу США.

    Сейчас дело задержанного россиянина разбирается верховным судом Греции – Ареопагом. Окончательное решение будет принято министром юстиции Греции, пишет RT.

    Напомним, что Винник был задержан в Греции по запросу американских властей. США обвиняют Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 миллиардов долларов. 4 октября суд в Греции постановил экстрадировать россиянина в США.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #греция #экстрадиция #винник
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