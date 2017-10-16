Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения на три месяца

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Анкара, 16 октября. Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг по итогам заседания кабинета министров.

«Правительство приняло решение продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Оно направлено на утверждение парламента», — сказал Боздаг.

Напомним, режим чрезвычайного положения действует в Турции с июля 2016 года после попытки военного переворота и захвата власти. За год режим ЧП продлевался уже четыре раза. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, режим чрезвычайного положения будет действовать до тех пор, пока в Турции не восстановится спокойствие.