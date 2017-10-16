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Похороны Марьянова пройдут 18 октября на Химкинском кладбище
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    Похороны Марьянова пройдут 18 октября на Химкинском кладбище

    21:58  16 Октября 2017
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    Похороны Марьянова пройдут 18 октября на Химкинском кладбище

    Москва, 16 октября. Похороны актера театра и кино Дмитрия Марьянова пройдут 18 октября на Химкинском кладбище в Москве. Перед этим состоится церемония прощания с Дмитрием Марьяновым в Центральном доме кинематографистов с 11:00 до 13:00, передает «Газета.ру».

    «Панихида по Дмитрию Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11:00 до 13:00, похоронен он будет на Химкинском кладбище», — сказала агент актера в комментарии РИА Новости.

    Напомним, Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной смерти послужил оторвавшийся тромб. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, ему вызвали скорую помощь, однако она не приехала «по техническим причинам». Друзья актера самостоятельно доставили его в больницу, но врачи оказались бессильны.

    Автор: Алексей Громов
    #похороны #марьянов
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