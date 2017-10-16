В МИД РФ назвали фальшивками публикации о финансировании «Талибана» Москвой
Москва, 16 октября. Российская сторона не оказывает помощи террористическому движению «Талибан». Об этом рассказали в понедельник представители министерства иностранных дел Российской Федерации, которые раскритиковали публикации в британских СМИ.
Ранее издание The Times заявило о том, что Москва якобы поставляет талибам нефтепродукты и пытается укрепить группировку для борьбы с так называемым «Исламским государством»1.
В МИД РФ указали на то, что российские власти последовательно оказывают поддержку правительству Афганистана.
«Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы», — подчеркнули дипломаты.
Напомним, деятельность «Талибана»1 и «Исламского государства» запрещена на территории России.
1 Организация запрещена на территории РФ.