В МИД РФ назвали фальшивками публикации о финансировании «Талибана» Москвой

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Москва, 16 октября. Российская сторона не оказывает помощи террористическому движению «Талибан». Об этом рассказали в понедельник представители министерства иностранных дел Российской Федерации, которые раскритиковали публикации в британских СМИ.

Ранее издание The Times заявило о том, что Москва якобы поставляет талибам нефтепродукты и пытается укрепить группировку для борьбы с так называемым «Исламским государством»1.

В МИД РФ указали на то, что российские власти последовательно оказывают поддержку правительству Афганистана.

«Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы», — подчеркнули дипломаты.

Напомним, деятельность «Талибана»1 и «Исламского государства» запрещена на территории России.

1 Организация запрещена на территории РФ.