Сирия итоги за сутки на 17 октября 06.00: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ несколько поселений Дейр эз-Зора, SDF освободили район Ракки

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Сирия, 17 октября. САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ1 несколько поселений провинции Дейр эз-Зор, SDF освободили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирному поселению в Дамаске, выбила ИГ из нескольких поселений на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо.

Курды: потеряли шесть бойцов в Дейр эз-Зоре, несут потери в Хасаке, атакуют позиции ССА в Алеппо, освободили от ИГ район Ракки.

Провинция Дамаск

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по поселению Харфа, сообщало Almanar News. По данным информационного агентства, в результате обстрела один мирный житель населенного пункта получил ранения.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальных формирований недалеко от лагеря беженцев Ярмук. Об этом писал один из военных Telegram-каналов (@SRNN2011). Кроме того, артиллерия САА обстреляла позиции радикальных антиправительственных формирований в районе Кафр Батны. Также армия САР продолжила наносить удары по зонам дислокации боевиков в Восточной Гуте. Военный Twitter-канал (@bboo121bboo) сообщил, что в боях в районе Джобар погиб офицер сирийской армии.

ВВС Израиля нанесли удар по зенитной батарее Сирийской арабской армии (САА), расположенной недалеко от Дамаска. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@IDFSpokesperson).

Жители населенного пункта Аль-Кабун получили гуманитарную помощь ООН, передавало Almanar News. По данным информационного агентства в поселение доставили продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Провинция Алеппо

На северо-востоке Алеппо отмечались междоусобные столкновения группировок «Бригада Султана Мурада» и «Аль-Жабха аль-Шамия», принадлежащих к Сирийской свободной армии (ССА). По данным информационного агентства Almanar News, причиной конфликта стали территории в районе деревни Аль-Хамран. В середине дня Almanar News писало, что взаимные перестрелки боевиков привели к гибели мирной жительницы населенного пункта, еще несколько гражданских лиц получили ранения. Позже усилиями местных оппозиционеров конфликт между группировками ССА удалось остановить. Военный Twitter-канал (@Ahmet_TR08) передавал, что более 40 боевиков вышли из «Бригады Султана Мурада», потому что не хотят сражаться с другими представителями Сирийской свободной армии (ССА).

Новые бригады турецких военных вошли на территорию Алеппо, сообщил источник в Telegram (@SRNN2011). На севере региона фиксировались боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Telegram-канал (@SRNN2011) сообщал, что интенсивные перестрелки между ССА и курдами происходили в районе населенного пункта Кафр Кальбин.

Боевики «свободной армии» арестовали террориста «Исламского государства», сбежавшего с территорий, подконтрольных ИГ. Almanar News писало, что задержание произошло на контрольно-пропускном пункте Аль-Масара в городе Азаз.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районах Аль-Булель и Аль-Мухасан на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Информационное агентство Almanar News сообщало, что в результате боевого вылета российской авиации уничтожено несколько единиц техники и десятки боевиков ИГИЛ1.

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что Сирийская арабская армия (САА) ведет бои с террористами «Исламского государства» за контроль над высотой в пригороде Дейр эз-Зора. В эпицентре противостояния находился район Аль-Умар административного центра провинции. Во второй половине дня FARS News Agency сообщило, что САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» стратегический город Аль-Хусейния. В ходе штурма населенного пункта армия САР и российская авиация уничтожили десятки террористов ИГИЛ. Военный источник в социальной сети Twitter (@Syria_Hezb_Iran) писал, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ деревни Забари, Салу и Туб, расположенные между административным центром провинции Дейр эз-Зор и Аль-Маядином.

На северо-востоке региона продолжились бои между террористами ИГ и бойцами Демократических сил Сирии (SDF). Almanar News передавало, что в результате вооруженного столкновения противников на фронте деревни Аль-Сур ополченцам «демократической армии» удалось уничтожить трех террористов ИГ. Однако курдские отряды ополчения потеряли в бою шесть человек. Позже местный источник в Twitter (@VivaRevolt) сообщил, что бойцы курдского ополчения выбили ИГ из деревни Сафира Тахтани.

Информационное агентство Almanar News писало, что террористы ИГИЛ грабят дома мирных жителей города Аль-Ашара.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ район Аль-Андалус административного центра провинции Ракка. Военный источник писал на своей странице в Twitter (@Q_Alenezy), что бои между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами продолжаются в кварталах Аль-Харбана и Аль-Фаркуна. В конце дня стало известно, что бойцы SDF зачистили от радикальных исламистов несколько зданий. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@DaeshCrimes).

Информационное агентство Almanar News сообщило, что террористы «Исламского государства», сдавшиеся накануне SDF, отправлены в тюрьму города Табка. Напомним, 275 радикалов ИГИЛ сложили оружие в Ракке и сдались бойцам Демократических сил Сирии (SDF). По данным местных источников, в бывшей столице «Халифата» осталось около 400 исламистов, большинство из которых – иностранцы, отказывающиеся вступать в диалог с курдским командованием.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжили наступление на позиции ИГ с целью вернуть контроль над утраченными ранее территориями. Almanar News сообщало, что боестолкновения фиксировались недалеко от деревень Муштариха и Шхетер. По данным информационного агентства, в результате боев сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 установили контроль над поселениями и ликвидировали семь радикалов «Исламского государства».

Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Наср» готовятся к атакам со стороны Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аль-Хакура на западе провинции Хама. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@aljeshalsorealh).

Провинция Хасака

Около штаба Демократических сил Сирии (SDF), расположенного в районе Хадаж на юго-востоке провинции Хасака, взорвался заминированный мотоцикл, писало Almanar News. По данным информационного агентства, в результате инцидента несколько бойцов курдского ополчения погибли и получили ранения. Точных данных о потерях «демократической армии» не поступало.

На юге региона в течение суток продолжались бои между курдами и «Исламским государством»1. Ранее SDF взяли под контроль населенные пункты Харба и Аль-Хуссейния, расположенные недалеко от границы с провинцией Дейр эз-Зор.

Ирак

Столкновения между «Пешмергой» и «Хашд аш-Шааби» отмечались в провинции Киркук. По данным Iraqi News, курдское военизированное формирование потеряло нескольких бойцов убитыми и ранеными. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передавал, что армия Ирака при поддержке бойцов ополчения заняла авиабазу К1. Twitter-канал (@aldin_ww) писал, что иракские войска зашли на территорию города Киркук. Местный источник в Telegram (@SRNN2011) сообщил, что многие жители административного центра провинции бегут в Эрбиль.

Бойцы «Пешмерги» покинули районы Мактаб Калеб и Талль аль-Вард на юге провинции Киркук. По данным информагентства Iraqi News, командование курдских отрядов действует в соответствии с договоренностями, достигнутыми между руководством Ирака и Курдистана. Один из источников в Twitter (@FazelHawramy) сообщил, что выход «Пешмерги» из районов Киркука был расценен частью курдского населения как предательство со стороны командования военизированного формирования.

Подкрепление иракской армии прибыло к городу Аль-Каим в провинции Анбар. Об этом писало Alsumaria News. Ранее ВВС Ирака сбросили на Аль-Каим листовки с призывом местных жителей не приближаться к штабам «Исламского государства». Позже в ходе боевого вылета иракской авиации в Аль-Каиме и его окрестностях было ликвидировано 10 террористов ИГИЛ.

Террористы ИГ взорвали автомобиль с бойцами «Хашд аш-Шааби» в районе Аль-Машахада к северу от Багдада. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@M19_m_M).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)