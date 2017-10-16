Украинский блогер высоко отозвался о ценах и дорогах в Крыму
Винница, 16 октября. Украинский блогер Артур Сенько, известный как UAinside, поделился впечатлениями от посещения Крыма. По его словам, в Крыму ему понравилось, особенно его приятно удивили цены на продукты и состояние дорог.
Блогер UAinside опубликовал на своем канале цикл видеороликов, в которых рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Крыму. Ему очень понравился крымский климат – как отметил блогер, тот оказался лучше, чем в некоторых странах Европы.
Кроме того Сенько сравнил цены на продукты, покупаемые большинством семей каждый день. Хотя крымская продуктовая корзина оказалась дороже аналогичной из Винницы – откуда приехал блогер – Сенько отметил, что с учетом крымских зарплат, украинская покупка бьет по карману сильнее. Также его приятно удивила цена на бензин – на Украине он стоит больше.
Также оказалось, что в Крыму лучше дороги.
«По дорогам сразу скажу: от Винницы до Немирова дорога нормальная, из Немирова до Умани дорога просто ужасная. Ехать приходилось на скорости до 40 км/ч. С Николаева до Херсона и дальше до Крыма - тоже дороги ужасны. Местами, конечно, есть хорошие участки, но, в целом, дороги плохие», – описал состояние украинских дорог Сенько.
Крымские же трассы, по его словам, оказались «отличными». Особенно его поразило, что все эти дороги были построены уже российскими властями после присоединения полуострова.
«Я утверждать не буду, а просто констатирую факт - мне в Крыму в целом дороги понравились больше, чем те дороги, которыми я ехал с Винницы до Крыма», – заключил блогер.