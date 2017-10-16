Украинский блогер высоко отозвался о ценах и дорогах в Крыму

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Винница, 16 октября. Украинский блогер Артур Сенько, известный как UAinside, поделился впечатлениями от посещения Крыма. По его словам, в Крыму ему понравилось, особенно его приятно удивили цены на продукты и состояние дорог.

Блогер UAinside опубликовал на своем канале цикл видеороликов, в которых рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Крыму. Ему очень понравился крымский климат – как отметил блогер, тот оказался лучше, чем в некоторых странах Европы.

Кроме того Сенько сравнил цены на продукты, покупаемые большинством семей каждый день. Хотя крымская продуктовая корзина оказалась дороже аналогичной из Винницы – откуда приехал блогер – Сенько отметил, что с учетом крымских зарплат, украинская покупка бьет по карману сильнее. Также его приятно удивила цена на бензин – на Украине он стоит больше.

Также оказалось, что в Крыму лучше дороги.

«По дорогам сразу скажу: от Винницы до Немирова дорога нормальная, из Немирова до Умани дорога просто ужасная. Ехать приходилось на скорости до 40 км/ч. С Николаева до Херсона и дальше до Крыма - тоже дороги ужасны. Местами, конечно, есть хорошие участки, но, в целом, дороги плохие», – описал состояние украинских дорог Сенько.

Крымские же трассы, по его словам, оказались «отличными». Особенно его поразило, что все эти дороги были построены уже российскими властями после присоединения полуострова.