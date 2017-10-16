Трамп назвал вполне реальным разрыв ядерной сделки с Ираном

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Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что выход Вашингтона из международного соглашения по иранской ядерной программе является «вполне реальной возможностью», передает «Газета.ру».

«Возможна полная отмена ядерной сделки, это реальная возможность, некоторые скажут, что это очень вероятный исход», — заявил Трамп.

Он также добавил, что иранские политики оказались «отличными переговорщиками, которые заключили успешную сделку для себя, но ужасную — для США».

Напомним, 13 октября Дональд Трамп заявил, что ядерная сделка с Ираном не соответствует американским интересам, а также предложил конгрессу внести в документ ряд поправок, которые позволят Вашингтону вводить новые санкции против Тегерана. Глава Белого дома также предупредил, что США могут в любой момент выйти из данного соглашения, если посчитают нужным.