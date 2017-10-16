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Новости Сирии
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Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков
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    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    22:30  16 Октября 2017
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    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Сирия, 16 октября. САА при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ1 несколько поселений в провинции Дейр эз-Зор, в Даръа САА перехватила телекоммуникационное оборудование боевиков, ИГ атакует САА на востоке Хомса. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживает САА в Хомсе, обеспечивает освобождение от ИГ поселений Дейр эз-Зора.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Идлибе, при поддержке ВКС освободили от ИГ несколько поселений Дейр эз-Зора, перехватили оборудование боевиков в Даръа.

    «Исламское государство»: атаковало позиции САА на востоке Хомса.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): лишилась доверия 40 боевиков в Алеппо.

    Курды: зачистили от ИГ деревню в Дейр эз-Зоре, освободили несколько зданий в Ракке.

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований на территории оазиса Восточная Гута. Об этом пишет местный источник в Twitter (@AJA_Syria). Военный Twitter-канал (@bboo121bboo) сообщает, что в боях в районе Джобар погиб офицер сирийской армии.

    Один из местных источников в городе Дамаск сообщает в своем Twitter (@Motawasset) о минометном обстреле района Аль-Умавиин. Данных о пострадавших нет.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Столкновения между группировками «Бригада Султана Мурада» и «Аль-Жабха аль-Шамия», входящими в состав Сирийской свободной армии (ССА) на северо-востоке провинции Алеппо удалось остановить, сообщает местный источник в социальной сети Facebook (@shahedalep1). Напомним, междоусобный конфликт разгорелся вокруг территорий в районе деревни Аль-Хамран. Взаимные перестрелки боевиков привели к гибели мирной жительницы населенного пункта, еще несколько гражданских лиц получили ранения. Военный Twitter-канал (@Ahmet_TR08) передает, что более 40 боевиков вышли из «Бригады Султана Мурада», потому что не хотят сражаться с другими представителями «свободной армии».

    Провинция Хомс

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Террористы «Исламского государства»1 предприняли очередную попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хомс. Военный источник пишет в Telegram (@SRNN2011), что ИГИЛовцы обстреляли расположения армии САР в районе города Хамима. Солдаты правительственных войск при поддержке ВКС РФ отразили атаку террористов ИГ.

    Напомним, радикальные исламисты, оставшиеся в провинции Хомс после зачистки «Акербатского котла», контратакуют расположения сирийской армии, чтобы отвлечь внимание САА и поддерживающих ее ВКС РФ от освободительной операции в Дейр эз-Зоре.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Военный источник в социальной сети Twitter (@Syria_Hezb_Iran) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ1 деревни Забари, Салу и Туб, расположенные между административным центром провинции Дейр эз-Зор и Аль-Маядином. Ранее сообщалось, что ВКС РФ обеспечили зачистку от «Исламского государства» стратегического города Аль-Хусейния. Также сирийская армия установила контроль над высотами на окраинах города Дейр эз-Зор.

    Тем временем на северо-востоке региона продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и ИГИЛ. Местный источник в Twitter (@VivaRevolt) сообщает, что бойцы курдского ополчения выбили ИГ из деревни Сафира Тахтани.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Бойцы Сирийской арабской армии (САА) перехватили поставку коммуникационного оборудования, предназначавшегося для антиправительственных группировок, действующих на территории провинции Даръа. Грузовик с аппаратурой пытался проехать в регион из провинции Эс-Сувейда, передает Al-Masdar News.

    В административном центре провинции Даръа продолжается противостояние между правительственными войсками и радикалами «Тахрир аш-Шам». Артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации боевиков «Ан-Нусры» в районе Аль-Садд.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстрел позиций боевиков на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). Кроме того, артиллерия правительственных сил наносит удары по зонам дислокации радикалов в деревне Скек в южной части региона. На западе Идлиба солдаты сирийской армии также ведут обстрел укреплений боевиков недалеко от поселения Аль-Заяра.

    Ранее сообщалось, что  ВКС РФ уничтожили центр подготовки и около 30 боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1. Военные источники отмечают, что среди ликвидированных радикалов – эмир Яман Насреддин и девять иностранных инструкторов, осуществлявших подготовку боевиков.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Военный источник в социальной сети Twitter (@DaeshCrimes) пишет, что в ходе боестолкновений между отрядами курдского ополчения и ИГ в административном центре провинции Ракка, бойцам SDF удалось зачистить от радикальных исламистов несколько зданий. Ранее сообщалось, что Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ район Аль-Андалус. В настоящее время боестолкновения отмечаются в кварталах Аль-Харбана и Аль-Фаркуна.

    Напомним, 275 радикальных исламистов сдались SDF в Ракке и были направлены в тюрьму города Табка. По данным местных источников, в бывшей столице «Халифата» осталось около 400 исламистов, большинство из которых – иностранцы, отказывающиеся вступать в диалог с курдским командованием.

    Ирак

    Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

    Штабы Патриотического союза Курдистана и Демократической партии Курдистана в провинции Дияла закрываются, сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в штаб-квартире курдских партий в центре Мандали находятся бойцы «Хашд аш-Шааби».

    Ранее сообщалось, что бойцы «Пешмерги» вышли из нескольких районов провинции Киркук. Кроме того, в административный центр провинции вошла иракская армия и отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби», после чего часть населения города уехала в Эрбиль.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #идлиб #хомс
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