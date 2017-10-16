Сирия новости 16 октября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ ряда поселений в Дейр эз-Зоре, в Даръа САА перехватила оборудование боевиков

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Сирия, 16 октября. САА при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ1 несколько поселений в провинции Дейр эз-Зор, в Даръа САА перехватила телекоммуникационное оборудование боевиков, ИГ атакует САА на востоке Хомса. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживает САА в Хомсе, обеспечивает освобождение от ИГ поселений Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Идлибе, при поддержке ВКС освободили от ИГ несколько поселений Дейр эз-Зора, перехватили оборудование боевиков в Даръа.

«Исламское государство»: атаковало позиции САА на востоке Хомса.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась доверия 40 боевиков в Алеппо.

Курды: зачистили от ИГ деревню в Дейр эз-Зоре, освободили несколько зданий в Ракке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований на территории оазиса Восточная Гута. Об этом пишет местный источник в Twitter (@AJA_Syria). Военный Twitter-канал (@bboo121bboo) сообщает, что в боях в районе Джобар погиб офицер сирийской армии.

Один из местных источников в городе Дамаск сообщает в своем Twitter (@Motawasset) о минометном обстреле района Аль-Умавиин. Данных о пострадавших нет.

Провинция Алеппо

Столкновения между группировками «Бригада Султана Мурада» и «Аль-Жабха аль-Шамия», входящими в состав Сирийской свободной армии (ССА) на северо-востоке провинции Алеппо удалось остановить, сообщает местный источник в социальной сети Facebook (@shahedalep1). Напомним, междоусобный конфликт разгорелся вокруг территорий в районе деревни Аль-Хамран. Взаимные перестрелки боевиков привели к гибели мирной жительницы населенного пункта, еще несколько гражданских лиц получили ранения. Военный Twitter-канал (@Ahmet_TR08) передает, что более 40 боевиков вышли из «Бригады Султана Мурада», потому что не хотят сражаться с другими представителями «свободной армии».

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства»1 предприняли очередную попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хомс. Военный источник пишет в Telegram (@SRNN2011), что ИГИЛовцы обстреляли расположения армии САР в районе города Хамима. Солдаты правительственных войск при поддержке ВКС РФ отразили атаку террористов ИГ.

Напомним, радикальные исламисты, оставшиеся в провинции Хомс после зачистки «Акербатского котла», контратакуют расположения сирийской армии, чтобы отвлечь внимание САА и поддерживающих ее ВКС РФ от освободительной операции в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (@Syria_Hezb_Iran) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ1 деревни Забари, Салу и Туб, расположенные между административным центром провинции Дейр эз-Зор и Аль-Маядином. Ранее сообщалось, что ВКС РФ обеспечили зачистку от «Исламского государства» стратегического города Аль-Хусейния. Также сирийская армия установила контроль над высотами на окраинах города Дейр эз-Зор.

Тем временем на северо-востоке региона продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и ИГИЛ. Местный источник в Twitter (@VivaRevolt) сообщает, что бойцы курдского ополчения выбили ИГ из деревни Сафира Тахтани.

Провинция Даръа

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) перехватили поставку коммуникационного оборудования, предназначавшегося для антиправительственных группировок, действующих на территории провинции Даръа. Грузовик с аппаратурой пытался проехать в регион из провинции Эс-Сувейда, передает Al-Masdar News.

В административном центре провинции Даръа продолжается противостояние между правительственными войсками и радикалами «Тахрир аш-Шам». Артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации боевиков «Ан-Нусры» в районе Аль-Садд.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстрел позиций боевиков на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). Кроме того, артиллерия правительственных сил наносит удары по зонам дислокации радикалов в деревне Скек в южной части региона. На западе Идлиба солдаты сирийской армии также ведут обстрел укреплений боевиков недалеко от поселения Аль-Заяра.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили центр подготовки и около 30 боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1. Военные источники отмечают, что среди ликвидированных радикалов – эмир Яман Насреддин и девять иностранных инструкторов, осуществлявших подготовку боевиков.

Провинция Ракка

Военный источник в социальной сети Twitter (@DaeshCrimes) пишет, что в ходе боестолкновений между отрядами курдского ополчения и ИГ в административном центре провинции Ракка, бойцам SDF удалось зачистить от радикальных исламистов несколько зданий. Ранее сообщалось, что Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ район Аль-Андалус. В настоящее время боестолкновения отмечаются в кварталах Аль-Харбана и Аль-Фаркуна.

Напомним, 275 радикальных исламистов сдались SDF в Ракке и были направлены в тюрьму города Табка. По данным местных источников, в бывшей столице «Халифата» осталось около 400 исламистов, большинство из которых – иностранцы, отказывающиеся вступать в диалог с курдским командованием.

Ирак

Штабы Патриотического союза Курдистана и Демократической партии Курдистана в провинции Дияла закрываются, сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в штаб-квартире курдских партий в центре Мандали находятся бойцы «Хашд аш-Шааби».

Ранее сообщалось, что бойцы «Пешмерги» вышли из нескольких районов провинции Киркук. Кроме того, в административный центр провинции вошла иракская армия и отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби», после чего часть населения города уехала в Эрбиль.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)