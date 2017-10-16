Продажи бюджетного внедорожника Hower H3 стартовали в России

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Москва, 16 октября. На российском рынке стартовали продажи китайского бюджетного внедорожника Hower H3 в новой модификации. Об этом сообщает компания China Automarket, которая является официальным дистрибьютором автомобилей DW Hower в России

Новый H3 будет стоить 990 тысяч рублей. Низкая стоимость автомобиля была достигнута за счет отсутствия полного привода, а также менее богатой комплектации. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, изготовленный компанией Mitsubishi. Кроме того, бюджетная версия лишилась камер заднего вида, парковочных датчиков и 17-дюймовых легкосплавных дисков. Вдобавок здесь обычный руль без кнопок и простенькая аудиосистема.