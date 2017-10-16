Матвиенко раскрыла причины, побудившие РФ поддержать санкции против КНДР

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Санкт-Петербург, 16 октября. Российская сторона выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия, поэтому Москва поддержала решение о введении санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщила в понедельник председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

По словам сенатора, на полях ассамблеи Межпарламентского союза делегация КНДР выразила свое недовольство российским коллегам. Однако РФ настаивает на том, чтобы Пхеньян присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Мы дали обстоятельное объяснение, что мы не меняли свою позицию по КНДР, мы всегда выступали за сохранение режима нераспространения ядерного оружия», — подчеркнула Матвиенко в эфире телеканал «Россия 1».

Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи.