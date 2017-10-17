Сирия новости 17 октября 07.00: ВКС РФ блокировали маршруты снабжения ИГ в Дейр эз-Зоре; «Хайят Тахрир аш-Шам» не берет в плен боевиков ИГ в Хаме

В Избранное

Сирия, 17 октября. ВКС РФ блокировали маршруты снабжения ИГ1 в Дейр эз-Зоре; «Хайят Тахрир аш-Шам» не берет в плен боевиков ИГ в Хаме; ВС Ирака готовят операцию против ИГ на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: блокировали некоторые маршруты снабжения ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: выбило «Хайят Тахрир аш-Шам» из населенного пункта Шейх-Хилаль в провинции Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: распространило приказ не брать пленных боевиков ИГ в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: пытается не допустить продвижение сирийской армии в район Джисреин.

ВС Турции: перебросили подкрепление турецких войск в район аэродрома «Тефтеназ» в Алеппо.

ВС Ирака: готовят операцию против ИГ на сирийско-иракской границе.

Провинция Дамаск

Несмотря на режим прекращения боевых действий, установленный в провинции, некоторые представители группировок так называемой «умеренной» оппозиции продолжают периодически обстреливать позиции сирийской правительственной армии. Об этом сообщает источник в Twitter (@MousaAlomar).

Кроме этого, по информации Telegram-канала @ Ebaa_Agency, чтобы усилить свои позиции и не допустить продвижение сирийской армии в район Джисреин, группировка «Файлак ар-Рахман» перебросила на линию соприкосновения сил несколько десятков боевиков из района Хаммурсия, имеющих в своем распоряжении пикапы с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@sicodaddy) сообщает, что турецкое военное командование перебросило подкрепление турецких войск в район аэродрома «Тефтеназ», располагающегося в сорока километрах от административного центра провинции

Напомним, сейчас Турция проводит военную операцию против «Хайят Тахрир аш-Шам» в соседней провинции Идлиб. Ранее Дамаск осудил действия Турции и квалифицировал их как вторжение, требуя немедленного вывода войск с территории страны без каких-либо условий. Однако председатель Национального собрания Турции Исмаил Кахраман что Анкара считает принятые меры правильными и намерена продолжать операцию.

Провинция Дейр эз-Зор

Полевые командиры отрядов «Исламского государства»1, действующих в административном центре провинции, пытаются сдержать наступление правительственных сил. Об этом сообщает источник в Telegram (@SRNN2011). В результате действий ВКС РФ и артиллерийских частей САА по ликвидации объектов «Исламского государства», были блокированы некоторые маршруты снабжения передовых позиций боевиков. Однако террористы пытаются восстановить подвоз продовольствия и боеприпасов, используя для этих целей мотоциклы.

Как стало известно из закрытых чатов сторонников «Исламского государства» в Telegram, у группировки, действующей в Дейр эз-Зоре, кончаются аккумуляторные батареи для радиостанций, вследствие чего боевики вынуждены ограничить радиообмен. По информации тех же источников, полевые командиры в связи с этим используют проводные линии связи, а передача оперативной информации происходит посредством мобильных приложений.

Как сообщает источник в Twitter (@PetoLucem), террористы еще могут усилить свою оборону в Дейр эз-Зоре, за счет имеющихся у ИГ резервов в Абу-Кемале.

Армия правительства Сирии взяла под контроль населенные пункты Мухассан, Булейл и аль-Бу Омар, расположенные у реки Евфрат ниже по течению от Дейр эз-Зора, после бегства из городов террористов «Исламского государства». Также армией заняты населенные пункты Аль-Тауб, Аль-Салу, Аль-Альят, передает Almasdarnews.

Провинция Хама

Как сообщает Telegram-канал @Alqalaam, группировка «Исламского государства» отбросила силы «Хайят Тахрир аш-Шам» с занимаемых ими позиций в районе населенного пункта Шейх-Хилаль.

По информации источника в Telegram (@warjournal), несколько дней назад руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» распространило приказ не брать боевиков ИГ в плен, а уничтожать на месте. В доказательство этого приводится видеозапись, снятая одним из боевиков «Джебхат ан-Нусры»1, на которой запечатлен расстрел сдающихся игиловцев.

Армия правительства Сирии взяла под контроль Джибаб аль-Танахидж в районе Итрии на востоке Хамы. Котел на границе Хамы и Ракки полностью освобожден от боевиков «Исламского государства», передает Almasdarnews.

Ирак

Правительственные войска Ирака готовят операцию по освобождению от боевиков «Исламского государства» населенного пункта Аль-Каим и блокированию основных маршрутов перехода через сирийско-иракскую границу. Об этом сообщает источник в Twitter (@OZ_Analysis). Предполагается, что иракская армия, будет развивать наступление из района населенного пункта Анна. После этого начнется операция по выдавливанию боевиков ИГ в направлении сирийского города Абу-Кемаль, который сейчас является единственным крупным городом, подконтрольным «Исламскому государству» на территории Сирии.

ВС Ирака в Киркуке спустили курдский флаг и подняли свой. Войска пешмерги бежали из города, сообщается в Twitter @IvanSidorenko1.

Минобороны Ирака заявило, что солдаты обнаружили цех по производству взрывчатки в одной из штаб-квартир пешмерги в Киркуке, сказано в Twitter @thestevennabil.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)