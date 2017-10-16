Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Верховный суд Греции примет решение об экстрадиции Винника 15 ноября
Спорт
Волейболистки московского «Динамо»  впервые завоевали «Суперкубок России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Волейболистки московского «Динамо»  впервые завоевали «Суперкубок России

    21:17  16 Октября 2017
    51

    Волейболистки московского «Динамо»  впервые завоевали «Суперкубок России

    Москва, 16 октября. Женская волейбольная команда «Динамо» из Москвы одержала победу над одноименной командой из Казани, впервые став чемпионами Суперкубка России.

    Игра состоялась в Москве в рамках второго тура чемпионата России.

    Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу московской команды (22:25, 25:21, 25:17, 25:23).

    Напомним, что московские волейболистки являются чемпионами России сезона 2016/17. Казанское «Динамо» – действующий обладатель Кубка страны.  

    Розыгрыш первого в истории женского Суперкубка России был посвящен памяти двукратной олимпийской чемпионки Галины Леонтьевой, скончавшейся в феврале прошлого года.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #москва #казань #волейбол #динамо
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 49023

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67399

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82259

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49538

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        151245
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        787
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1460
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        7903
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        336