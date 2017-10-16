Волейболистки московского «Динамо»  впервые завоевали «Суперкубок России

В Избранное

Москва, 16 октября. Женская волейбольная команда «Динамо» из Москвы одержала победу над одноименной командой из Казани, впервые став чемпионами Суперкубка России.

Игра состоялась в Москве в рамках второго тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу московской команды (22:25, 25:21, 25:17, 25:23).

Напомним, что московские волейболистки являются чемпионами России сезона 2016/17. Казанское «Динамо» – действующий обладатель Кубка страны.

Розыгрыш первого в истории женского Суперкубка России был посвящен памяти двукратной олимпийской чемпионки Галины Леонтьевой, скончавшейся в феврале прошлого года.