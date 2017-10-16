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Политика
Украина и Словакия избраны в состав Совета ООН по правам человека
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    Украина и Словакия избраны в состав Совета ООН по правам человека

    21:20  16 Октября 2017
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    Украина и Словакия избраны в состав Совета ООН по правам человека

    Нью-Йорк, 16 октября. Украина и Словакия войдут в Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на период 2018-2020 годов. Об этом было объявлено по итогам голосования на Генеральной Ассамблее ООН.

    Данные страны заменят Албанию и Латвию, членство которых истекает уже 31 декабря 2017 года. Согласно предварительным данным, Киев поддержали 177 государств, а Братиславу — 185.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) раскритиковала подписанный президентом Украины Петром Порошенко скандальный закон об образовании. Как отметили европейские парламентарии, документ не обеспечивает надлежащего баланса между украинским языком и языками национальных меньшинств.

    Автор: Алексей Громов
    #оон #краина
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