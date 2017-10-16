Украина и Словакия избраны в состав Совета ООН по правам человека

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Нью-Йорк, 16 октября. Украина и Словакия войдут в Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на период 2018-2020 годов. Об этом было объявлено по итогам голосования на Генеральной Ассамблее ООН.

Данные страны заменят Албанию и Латвию, членство которых истекает уже 31 декабря 2017 года. Согласно предварительным данным, Киев поддержали 177 государств, а Братиславу — 185.

Afghanistan, Angola, Australia, Chile, DR Congo, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Slovakia, Spain and Ukraine elected https://t.co/WG14XrF3P2 — UN News (@UN_News_Centre) October 16, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) раскритиковала подписанный президентом Украины Петром Порошенко скандальный закон об образовании. Как отметили европейские парламентарии, документ не обеспечивает надлежащего баланса между украинским языком и языками национальных меньшинств.