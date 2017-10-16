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Путин подписал закон, уточняющий дату начала обороны Севастополя
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    Путин подписал закон, уточняющий дату начала обороны Севастополя

    22:00  16 Октября 2017
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    Путин подписал закон, уточняющий дату начала обороны Севастополя

    Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «О ветеранах», который уточняет дату начала обороны Севастополя в период Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Теперь началом обороны Севастополя будет считаться 30 октября 1941 года. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон о ветеранах, где ранее было сказано, что оборона Севастополя началась 5 ноября 1941 года и продлилась до 4 июля 1942 года.

    Считалось, что оборона города началась с приказа командира Приморской армии генерал-майора Ивана Петрова, который 5 ноября 1941 года принял командование войсками Севастопольского оборонительного района. Однако историки выяснили, что оборона Севастополя началась еще 30 октября 1941 года. Тогда заместитель командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-адмирал отдал соответствующий приказ и определил границы обороны.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #оборона #севастополь #дата
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