Путин подписал закон, уточняющий дату начала обороны Севастополя

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Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «О ветеранах», который уточняет дату начала обороны Севастополя в период Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь началом обороны Севастополя будет считаться 30 октября 1941 года. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон о ветеранах, где ранее было сказано, что оборона Севастополя началась 5 ноября 1941 года и продлилась до 4 июля 1942 года.

Считалось, что оборона города началась с приказа командира Приморской армии генерал-майора Ивана Петрова, который 5 ноября 1941 года принял командование войсками Севастопольского оборонительного района. Однако историки выяснили, что оборона Севастополя началась еще 30 октября 1941 года. Тогда заместитель командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-адмирал отдал соответствующий приказ и определил границы обороны.