«Безумная ядерная держава»: прокиевский блогер пообещал прогнать НАТО, ЕС и Венгрию с Украины

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В прямом эфире «Первого канала» украинский блогер Дмитрий Суворов назвал то ли Евросоюз, то ли НАТО — «безумной державой, которая стоит за спинами сепаратистов». Очевидно, в пылу полемики по поводу сепаратистких настроений в украинском Закарпатье, он забылся и начал применять к Венгрии и ее натовским и европейским союзникам те же обвинения, что Киев обычно выдвигает в адрес России.

Сепаратизм в Закарпатье

«Пока в Киеве политики делят власть, западная часть Украины медленно, но верно движется все дальше от столицы», — так ведущий телепрограммы «Место встречи» Андрей Норкин начал обсуждение темы сепаратизма в украинском Закарпатье.

Дискуссия после этого развернулась достаточно бурная. Спикеры, представляющие украинскую сторону, выступили с резкой критикой позиции Венгрии по Закарпатью. На разные голоса они уверяли, что проблемы региона надуманы, а новый закон об образовании, спровоцировавший возмущения в Берегово и Будапеште, полностью справедлив и объективен. Он призван защитить права украинцев, а никак не попрать права венгров или других нацменьшинств Украины. Вину за возникшую шумиху украинские спикеры переложили на венгерские власти.

На этот раз украинские гости «Места встречи», впрочем, не учли того, что поучаствовать в дискуссии были приглашены также еще и несколько венгерских политологов и консультантов. Разумеется, они имели совершено отличный от своих украинских коллег взгляд на происходящие в Закарпатье и вообще на Украине события. Противостояние разгорелось очень жаркое, несмотря на все попытки ведущих передачи — Андрея Норкина и Ольги Беловой — как-то сгладить накал страстей.

«Второй Донбасс»

Когда рациональные аргументы были исчерпаны, украинская сторона предпочла перейти к угрозам. Разгорячившись, Дмитрий Суворов, известный политический блогер на Украине, уже перестал возражать что-то своим оппонентам, а заявил лишь, что если Венгрия и дальше будет поддерживать центробежные тенденции в Закарпатье, Киев ответит силой.

«Важно то, что численность венгерской армии — 27 тысяч человек! Украинской армии — 250 тысяч человек! Даже если венгры захватят пару огородов, то мы будем их пинками гнать!» — предостерег он.

Ему ответила украинская журналистка Елена Бойко, известная своим критическим отношением к действующим киевским властям: «Если вы сунетесь в Венгрию, то она — как страна Евросоюза и страна НАТО — введет вам такие миротворческие каски на всю голову, что икать будете три года…»

«А что будет, если Венгрия не будет, как вы говорите, что-то «отгрызать» от Украины, а сами жители Закарпатья через месяц решат провести референдум о самоопределении?» — поинтересовалась ведущая Ольга Белова. «Мы раздавим такой референдум железным кулаком!» — просто ответил Суворов. «То есть вы устроите в Закарпатье второе АТО, второй Донбасс?» — переспросила его ведущая. «Какое АТО? Ничего этого не будет. У нас есть армия, есть спецслужбы. Все этому будет на корню положен конец», — подтвердил блогер.

«Безумная ядерная держава»

Журналист Родион Мирошник, бывший депутат Луганского областного собрания, усомнился в способности Киева разгромить закарпатцев на поле боя.

«Да если бы у нас в 2014 году было то, что есть сейчас, мы бы вас за неделю раскатали и в Донецке, и в Луганске! — крикнул Суворов Мирошнику. — У нас есть армия, есть полиция, есть спецслужбы. То, чего не было в 2014 году».

После этого Белова переспросила Суворова, что же сдерживает Украину, чтобы решить проблему Закарпатья прямо сейчас.

«Безумная ядерная держава, которая стоит за спинами сепаратистов!» — тут же нашелся он.

«Именно во взаимоотношениях с Венгрией?» — переспросил Суворова Мирошник, на что получил утвердительный ответ.

Действительно, необычная точка зрения для украинского блогера — винить ЕС и НАТО в безумии и поддержке сепаратизма. Конечно, Суворов просто забылся в пылу дискуссии о чем именно идет речь, но в целом инцидент достаточно показателен. Кто-то произносит слово «сепаратизм», украинский блогер начинает кричать об угрожающей Незалежной «ядерной державе». Понятно, что эти штампы были выработаны применительно к Донбассу и России. Но, как кажется, для некоторых в постмайданной Украине они уже успели стать своеобразным условным рефлексом. Уместно это или нет в рамках той или иной дискуссии — уже не так важно.