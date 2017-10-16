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Новости Сирии
Сирия: еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к перемирию
Новости Сирии
Сирия: еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к перемирию
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    Сирия: еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к перемирию

    20:16  16 Октября 2017
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    Сирия: еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к перемирию

    Москва, 16 октября. Еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к режиму прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом проинформировали в понедельник представители министерства обороны Российской Федерации.

    Речь идет о поселении Дейр-Фур.

    «Подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Дейр-Фур провинции Хомс, находящегося в зоне деэскалации №2», — указано в официальном заявлении ведомства.

    Офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии также встретились с руководством населенных пунктов Умм-Батна, Набъа-Эс-Сахар и Гадир-Эль-Бустан (провинция Кунейтра).

    Кроме того, в поселение Дейр Эль-Бакт (провинция Даръа) было доставлено две тонны гумпомощи.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российские военные занимаются восстановлением разрушенных социальных объектов в провинциях Хомс, Дамаск и Кунейтра.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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