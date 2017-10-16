Сатановский о выходе США из ядерной сделки с Ираном: Трамп стреляет себе в ногу

В Избранное

Москва, 16 октября. Президент США Дональд Трамп пытается заморозить участие США в договоренностях с Ираном, однако его намерения не найдут поддержки со стороны других участников ядерной сделки с Тегераном. Об этом заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По мнению Сатановского, Трамп пытается заморозить участие США в договоренностях с Ираном через конгресс, в результате чего Вашингтон останется в соглашении, а конгресс сможет внести в документ ряд поправок для введения дополнительных санкций против Тегерана.

«В то же время подобными действиями Трамп лишь стреляет себе в ногу, потому что никто за исключением самых близких союзников его не поддержит», — сказал Сатановский в комментарии изданию «Экономика сегодня».

Он также добавил, что данная инициатива не найдет поддержки со стороны России, Китая, Германии и Франции, которые являются участниками сделки.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная сделка с Ираном не соответствует американским интересам, а также предложил конгрессу внести в документ ряд поправок, которые позволят Вашингтону вводить новые санкции против Тегерана. В поддержку заявления Трампа высказались Израиль и Саудовская Аравия.