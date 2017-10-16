Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к перемирию
Политика
Сатановский о выходе США из ядерной сделки с Ираном: Трамп стреляет себе в ногу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сатановский о выходе США из ядерной сделки с Ираном: Трамп стреляет себе в ногу

    20:18  16 Октября 2017
    40

    Сатановский о выходе США из ядерной сделки с Ираном: Трамп стреляет себе в ногу

    Москва, 16 октября. Президент США Дональд Трамп пытается заморозить участие США в договоренностях с Ираном, однако его намерения не найдут поддержки со стороны других участников ядерной сделки с Тегераном. Об этом заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

    По мнению Сатановского, Трамп пытается заморозить участие США в договоренностях с Ираном через конгресс, в результате чего Вашингтон останется в соглашении, а конгресс сможет внести в документ ряд поправок для введения дополнительных санкций против Тегерана.

    «В то же время подобными действиями Трамп лишь стреляет себе в ногу, потому что никто за исключением самых близких союзников его не поддержит», — сказал Сатановский в комментарии изданию «Экономика сегодня».

    Он также добавил, что данная инициатива не найдет поддержки со стороны России, Китая, Германии и Франции, которые являются участниками сделки.

    Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная сделка с Ираном не соответствует американским интересам, а также предложил конгрессу внести в документ ряд поправок, которые позволят Вашингтону вводить новые санкции против Тегерана. В поддержку заявления Трампа высказались Израиль и Саудовская Аравия.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #иран #сделка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48959

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67372

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82213

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49528

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        150493
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        558
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1362
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        6593
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        315