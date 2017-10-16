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Москва, 16 октября. Действия России в Сирии направлены на обеспечение стабильности ближневосточного региона. Об этом заявил премьер-министр Ливана Саад Харири.

«Я встречался с Путиным, он в первую очередь старается обеспечить стабильность нашего региона. А слово Путина весомо для Сирии, Ирана и региона (Ближнего Востока — ред). Решающим в данный момент является единство арабского мира», — считает Харири.

Он подчеркнул, что политика РФ в САР отвечает интересам всей страны, а не президента Башара Асада, судьбу которого должен решить народ.

Премьер Ливана добавил, что сирийский конфликт начался с народа, который требовал реформ, после чего в страну вторглись террористы. После окончания конфликта вопрос о президентстве Асада сохранится, считает политик.