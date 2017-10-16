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Действия России в Сирии направлены на обеспечение стабильности — премьер Ливана
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    Действия России в Сирии направлены на обеспечение стабильности — премьер Ливана

    20:32  16 Октября 2017
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    Действия России в Сирии направлены на обеспечение стабильности — премьер Ливана

    Москва, 16 октября. Действия России в Сирии направлены на обеспечение стабильности ближневосточного региона. Об этом заявил премьер-министр Ливана Саад Харири.

    «Я встречался с Путиным, он в первую очередь старается обеспечить стабильность нашего региона. А слово Путина весомо для Сирии, Ирана и региона (Ближнего Востока  — ред). Решающим в данный момент является единство арабского мира»,  — считает Харири.

    Он подчеркнул, что политика РФ в САР отвечает интересам всей страны, а не президента Башара Асада, судьбу которого должен решить народ.

    Премьер Ливана добавил, что сирийский конфликт начался с народа, который требовал реформ, после чего в страну вторглись террористы. После окончания конфликта вопрос о президентстве Асада сохранится, считает политик.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #россия #сирия #асад #ливан #харири
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