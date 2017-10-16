Умер актер, сыгравший пироманта Галлина в «Игре престолов»

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Лондон, 16 октября. Известный британский актер Рой Дотрис скончался на 95-м году жизни. Об этом в понедельник проинформировали СМИ Соединенного Королевства.

Он был хорошо известен зрителям по роли Леопольда Моцарта в культовом фильме «Амадей». Кроме того, актер сыграл Галлена Пироманта в популярном сериале «Игра престолов».

В 2004 году Дотрис попал в Книгу рекордов Гиннеса, озвучив более 220 персонажей для аудиокниги из цикла «Песнь Льда и Пламени».

Согласно предварительным данным, британец умер в своем доме в Лондоне.

Love you dear Pop. Forever and ever. You were the best of us. My heart is broken...



See you up top. XoxO Roy Dotrice...... pic.twitter.com/ssQX2hToOy — Ron Perlman (@perlmutations) October 16, 2017

Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», в Санкт-Петербурге скончался оперный певец и народный артист СССР Николай Охотников.