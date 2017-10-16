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Умер актер, сыгравший пироманта Галлина в «Игре престолов»
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    Умер актер, сыгравший пироманта Галлина в «Игре престолов»

    19:56  16 Октября 2017
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    Умер актер, сыгравший пироманта Галлина в «Игре престолов»

    Лондон, 16 октября. Известный британский актер Рой Дотрис скончался на 95-м году жизни. Об этом в понедельник проинформировали СМИ Соединенного Королевства.

    Он был хорошо известен зрителям по роли Леопольда Моцарта в культовом фильме «Амадей». Кроме того, актер сыграл Галлена Пироманта в популярном сериале «Игра престолов». 

    В 2004 году Дотрис попал в Книгу рекордов Гиннеса, озвучив более 220 персонажей для аудиокниги из цикла «Песнь Льда и Пламени».

    Согласно предварительным данным, британец умер в своем доме в Лондоне.

    Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», в Санкт-Петербурге скончался оперный певец и народный артист СССР Николай Охотников.

    Автор: Алексей Громов
    #игра престолов
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