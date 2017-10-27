Сирия: жители Саламии вернулись в свои дома после зачистки Акербатского котла

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Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в сирийском городе Саламия, куда стали постепенно стали возвращаться мирные жители. Это стало возможно только после окончания боевых действий, которые правительственные силы при поддержке ВКС РФ вели против боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в этом районе.

Саламия располагается на востоке провинции Хама недалеко от бывшего стратегического форпоста «Исламского государства» (запрещено в РФ) города Акербата. В Акербате и его окрестностях были сосредоточены значительные силы хорошо вооруженных боевиков, которые использовали город как плацдарм для маневренных действий в сторону нефтегазовых полей Пальмиры.

Угрожала акербатская группировка ИГ1 (запрещено в РФ) и так называемой «дороге жизни», которая проходила по трассе Саламия — Итрия — Ханассер — Алеппо и являлась, по сути, единственной линией коммуникации между Дамаском и Северной Сирией.

Долгое время в непосредственной близости от Саламии пролегала линия фронта с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), которую сирийская армия неоднократно, но тщетно пыталась прорвать. Ситуация стала меняться, когда при поддержке российских ВКС сирийской армии удалось создать Акербатский котел. Поспособствовал этому и пуск крылатых ракет «Калибр», осуществленный российской группировкой кораблей из акватории Средиземного моря по объектам боевиков в Центральной Сирии. Подобная комплексная военная поддержка России позволила двум группировкам сирийских правительственных войск, одновременно наступавших с юга и с севера, встретиться в населенном пункте Эс-Саванетт.

Вскоре после этого сирийской армии удалось вскрыть котел в районе нефтяного поля Аш-Шаир и населенного пункта Хувейсис, вследствие чего только что образовавшийся восточный фронт боевиков посыпался. Однако западная стенка созданного кольца окружения, которая и находилась вблизи Саламии, существовала практически до самого закрытия Акербатского котла. По мере продвижения САА на запад боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) оказывали все более и более упорное сопротивление.

Стоит отметить и близость к Саламии позиций другой террористической группировки. Так, 25 августа террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковал САА с внешней стороны котла одновременно с тем, как ИГ (запрещено в РФ) начали атаку с внутренней. Удар пришелся в районе КПП Шейх Хилял и города Ас-Саан — важных пунктах на «дороге жизни» на Алеппо.

Даже после зачистки правительственными войсками самого Акербата, бои рядом с Саламией продолжились.

«Раньше, со стороны боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) на нас падали ракеты каждый день, им все равно было в кого попадать, много людей было убито и много финансовых потерь» — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей один из жителей Саламии.

Из-за этого многие люди вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в более спокойные районы подальше от линии фронта. Однако сейчас, когда в результате совместных действий сирийской правительственной армии и ВКС РФ территория Центральной Сирии была полностью зачищена от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), население города стало постепенно возвращаться.

«Можно сказать, что мы жили как в аду. В любую минуту на нас могло упасть сразу несколько ракет. Школы и базары закрывались. Сейчас, как сами видите, уже гораздо лучше», — рассказал Федеральному агентству новостей другой житель местный житель.

1 Организация запрещена на территории РФ.