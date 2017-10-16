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Новости Сирии
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Политика
Трамп надеется на участие Клинтон в выборах в 2020 году
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    Трамп надеется на участие Клинтон в выборах в 2020 году

    19:35  16 Октября 2017
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    Трамп надеется на участие Клинтон в выборах в 2020 году

    Вашингтон, 16 октября. Действующий глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает на то, что экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон сможет принять участие в президентских выборах в 2020 году.

    В сентябре 2017 года экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не исключила, что результаты прошлогодних выборов будут оспорены. Однако она сомневается в том, что в стране существует необходимый для этого механизм.

    «Меня недавно спросили, будет ли мошенница Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: «Надеюсь!», — отметил американский лидер.

    Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что бывший государственный секретарь страны Хиллари Клинтон якобы позволила Северной Корее получить ядерное оружие.

    Автор: Алексей Громов
    #клинтон #трамп
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