Польский журналист цитатой Гройсмана поставил в тупик украинца на российском ТВ

В Избранное

Москва, 16 октября. Польский журналист Томаш Мацейчук потребовал от украинцев объяснить, как Киев намерен «отомстить европейцам», напомнив заявление украинского премьера Владимира Гройсмана заявившего, что Украина должна стать «нацией-мстительницей».

В эфире программы «Место встречи» на НТВ журналист отметил, что слова властей Украины о необходимости «безоговорочной повальной украинизации» являются проявлением фашизма.

«Это фашизм, по моему мнению, простите, этот закон об образовании, — заявил Мацейчук . — Я считаю, что таким людям в Европе не место, им надо запрещать въезд».

Он напомнил своим оппонентам в студии, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что «Европа не будет общаться с Украиной на уровне ультиматумов». Однако Европа заставила Украину признать языки нацменьшинств в украинских школах, уверен Мацейчук.

«Гройсман сказал, что никакой европеец не будет говорить, что ему (Гройсману — прим. ФАН) делать. А мы доказали, что будем вам говорить, что вам делать, потому что вы хотите в Европу…» — утверждал польский журналист.

Ведущие процитировали слова Гройсмана, который заявил: «Нам нужна полная, абсолютная, повальная, безоговорочная украинизация во всех сферах жизни. Необходимо становиться нацией-мстительницей, нацией агрессивной, нацией экспансивной».