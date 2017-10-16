Польский журналист цитатой Гройсмана поставил в тупик украинца на российском ТВ
Москва, 16 октября. Польский журналист Томаш Мацейчук потребовал от украинцев объяснить, как Киев намерен «отомстить европейцам», напомнив заявление украинского премьера Владимира Гройсмана заявившего, что Украина должна стать «нацией-мстительницей».
В эфире программы «Место встречи» на НТВ журналист отметил, что слова властей Украины о необходимости «безоговорочной повальной украинизации» являются проявлением фашизма.
«Это фашизм, по моему мнению, простите, этот закон об образовании, — заявил Мацейчук . — Я считаю, что таким людям в Европе не место, им надо запрещать въезд».
Он напомнил своим оппонентам в студии, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что «Европа не будет общаться с Украиной на уровне ультиматумов». Однако Европа заставила Украину признать языки нацменьшинств в украинских школах, уверен Мацейчук.
«Гройсман сказал, что никакой европеец не будет говорить, что ему (Гройсману — прим. ФАН) делать. А мы доказали, что будем вам говорить, что вам делать, потому что вы хотите в Европу…» — утверждал польский журналист.
Ведущие процитировали слова Гройсмана, который заявил: «Нам нужна полная, абсолютная, повальная, безоговорочная украинизация во всех сферах жизни. Необходимо становиться нацией-мстительницей, нацией агрессивной, нацией экспансивной».
«Если ты готов мне отомстить, скажи как, — обратился Мацейчук к украинскому оппоненту. — Как вы собираетесь отомстить полякам, венграм, чехам и румынам? У вас сил хватит?»