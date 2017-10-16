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Новости Сирии
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Политика
«Там Запад не играет»: в Киеве объяснили, почему Киргизия «перешла в орбиту русского мира»
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    «Там Запад не играет»: в Киеве объяснили, почему Киргизия «перешла в орбиту русского мира»

    19:59  16 Октября 2017
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    В Верховной раде объяснили, почему Киргизия перешла на орбиту «русского мира»

    Бишкек, 16 октября. Победа Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в Киргизии обусловлена тем фактом, что у местных жителей все еще остаются неприятные воспоминания о двух последних революциях. Так считает депутат Верховной рады Украины Игорь Попов.

    По мнению украинского политика, в Киргизии избиратели сделали ставку на стабильность и мир.

    «Киргизские избиратели имеют свежие воспоминания о двух последних революциях, и перспектива новых кровавых беспорядков многих пугает… Месседж «Жээнбеков — это мир, а Бабанов — это хаос» дал эффект», — подчеркнул он.

    По мнению депутата, подобный сценарий на Украине в 2013 году реализовать не удалось, так как нашлись «контраргументы».

    «В Киргизии Запад не играет, а только наблюдает, после закрытия американской базы эта страна мягко перешла на орбиту «русского мира», — резюмировал Попов.

    Ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на президентских выборах в Киргизии.

    Автор: Алексей Громов
    #киргизия
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