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Новости Сирии
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#Соцсети
Сегодня в Сети: Ярош рассказал о вербовке Пашинина, баттл Oxxxymiron c Dizaster
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    Сегодня в Сети: Ярош рассказал о вербовке Пашинина, баттл Oxxxymiron c Dizaster

    19:09  16 Октября 2017  /обновлено: 19:23  16 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: Ярош рассказал о вербовке Пашинина, баттл Oxxxymiron c Dizaster

    Сегодня в Интернете, 16 октября. Федеральное агентство новостей продолжает отслеживать последние тренды соцсетей. Сегодня внимание общественности было приковано к трагической кончине актера Дмитрия Марьянова. Также пользователи остро отреагировали на заявление Дмитрия Яроша о том, что Анатолий Пашинин был завербован в добровольцы заместителем главаря «Правого сектора»1 (организация, запрещенная в РФ). Подробнее — в подборке ФАН.

    Скончался известный российский актер Дмитрий Марьянов, по предварительной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Коллеги по цеху выразили сожаление в связи с уходом Марьянова из жизни. Слова соболезнования высказала коллега Марьянова Ирина Безрукова, об этом она написала в своем Instagram.

    «Дима.. Ну как же так? Таким я тебя впервые увидела.. Чехия, съёмки «Графини де Монстро».. Снимались весело и с азартом.. Виделись потом редко , но как-то всегда с восторгом взаимным.. Добрый, радостный, с улыбкой, распахнутый и озорной ..#димамарьянов».

    Певца и актриса Лолита Милявская в своем аккаунте раскритиковала работу системы здравоохранения. Она подчеркнула, что Марьянов был очень талантливым актером.

    «Чёрт!! Ну почему???!! Я Дура не успела прочесть в ленте прямого эфира, что умер Дима Марьянов!!! Я даже представить не могла, что речь о Нём!!! Сколько Света, Искренности и Таланта! Обаяния за десятерых!! Господи, почему у скорой сегодня было много вызовов???! .. Это только в нашей стране так могут ответить на вызов ??!Или ещё есть такая «медицина» где-то??! Соболезнования родным и близким! Нам, Поклонникам, невыносимо горько! Рано!!», — написала она.

     

    Чёрт!! Ну почему???!! Я Дура не успела прочесть в ленте прямого эфира, что умер Дима Марьянов!!! Я даже представить не могла, что речь о Нём!!! Сколько Света, Искренности и Таланта! Обаяния за десятерых!! Господи, почему у скорой сегодня было много вызовов???! .. Это только в нашей стране так могут ответить на вызов ??!Или ещё есть такая «медицина» где-то??! Соболезнования родным и близким! Нам, Поклонникам, невыносимо горько! Рано!!

    Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

    Украинский депутат Дмитрий Ярош сделал несколько громких заявлений. В частности, он сказал, что украинская армия может вернуть Крым силой, а также рассказал, кто завербовал российского актера Анатолия Пашинина.

    «Ярош признался: «нежный цветочек» Пашинин завербован заместителем главаря «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ). Чем они там в АТО занимаются, эти «нежные цветочки»? — пишет olga k.

    Также россияне обсуждают прошедший рэп-баттл российского рэп-исполнителя Мирона Федорова (Oxxxymiron) c американцем ливанского происхождения Баширом Ягами (Dizaster).

    «вся жизнь это баттл Дизастер - Оксимирон а ты в ней ничего не понимающий Ресторатор», — пошутил дерек ЛСЛ.

    «ну все мир в норму пришел оксимирон снова гений», — высказалась emasha fm.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #соцсети #общество
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