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Общество
Воронежские власти готовы выделить Дому архитектора 10 млн рублей
Общество
Воронежские власти готовы выделить Дому архитектора 10 млн рублей
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    Воронежские власти готовы выделить Дому архитектора 10 млн рублей

    18:51  16 Октября 2017
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    Воронежские власти готовы выделить Дому архитектора 10 млн рублей

    Воронеж, 16 октября. Администрация города Воронеж готова выделить до 10 млн рублей на реконструкцию Дома архитектора, эту информацию сообщила пресс-служба администрации города.

    Глава Воронежа на рабочем совещании сообщил, что союзу архитекторов была поставлена задача не только привести в порядок все помещения, но и предложить концепцию их использования. Сообщается, что еще год назад был разработан проект «Школа Дома архитекторов 2.0», который включал в себя конкурсы, образование, информацию и коворкинг.

    Глава Воронежа акцентировал на том, что администрация ждет активной деятельности по ремонту и обустройству.

    «Я еще раз обращаюсь к представителям архитектурного сообщества — ваша главная задача — короткие сроки разработать пошаговый план действий по реновации помещений Дома архитектора и незамедлительно приступить к его реализации», — заключил Александр Гусев.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #дом архитектора
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