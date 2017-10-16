Воронежские власти готовы выделить Дому архитектора 10 млн рублей

В Избранное

Воронеж, 16 октября. Администрация города Воронеж готова выделить до 10 млн рублей на реконструкцию Дома архитектора, эту информацию сообщила пресс-служба администрации города.

Глава Воронежа на рабочем совещании сообщил, что союзу архитекторов была поставлена задача не только привести в порядок все помещения, но и предложить концепцию их использования. Сообщается, что еще год назад был разработан проект «Школа Дома архитекторов 2.0», который включал в себя конкурсы, образование, информацию и коворкинг.

Глава Воронежа акцентировал на том, что администрация ждет активной деятельности по ремонту и обустройству.