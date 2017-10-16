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Это же союзники Запада: европейцы прокомментировали марш националистов в Киеве
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    Это же союзники Запада: европейцы прокомментировали марш националистов в Киеве

    20:44  16 Октября 2017
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    Это же союзники Запада: европейцы отреагировали на марш националистов в Киеве

    Москва, 16 октября. В Киеве прошел марш украинских националистов, приуроченный к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА1, организация запрещена в РФ).

    Организаторами шествия выступили партии «Национальный корпус», «Правый сектор»1 (обе организации запрещены в России), а также «Всеукраинское объединение «Свобода». По данным организаторов, в марше приняли участие около 20 тысяч человек. Участники марша скандировали патриотические лозунги, бросали петарды и жгли файеры, некоторые из них вскидывали руки в фашистском приветствии.

    Европейские СМИ не обошли стороной данное событие. Так, австрийская газета Der Standard опубликовала статью о марше националистов в Киеве, которая вызвала бурную реакцию среди читателей.

    «Жуткие фотографии… эта страна находится не так уж и далеко от Австрии», — пишет пользователь под ником UnrealPlay14.

    «Но это же «хорошие националисты», такие, знаете, которые с разрешения американцев совершают преступления националистического характера, и которые должны вбить клин между европейцами, чтобы гегемон мог спать спокойно. Есть, конечно, всякие националисты, в том числе такие, которые имеют при себе удостоверение ЦРУ», — отвечает ему пользователь heidiheinzi1.

    «Ах, это же союзники Запада, которые борются против злых русских. Двойная мораль Запада», — отмечает Der-Bürger3.

    «Мерзкий сброд», — пишет Franz Woyzecks.

    Это же союзники Запада: европейцы отреагировали на марш националистов в Киеве

    Некоторые европейцы отметили, что именно рост украинского национализма стал причиной воссоединения Крыма с Россией, а также послужил толчком к началу конфликта в Донбассе.

    «ЭТОЙ Украины опасаются люди в Крыму и Донбассе. ЭТУ Украину поддерживает ЕС», — пишет rote sonne2

    «Не только ЕС, намного хуже то, что за этим стоит империя США. А ЕС, объединение государств-вассалов, прогибается под них и ведет себя подобострастно. Почему?» — отвечает ему Just Human.

    «Почтить память группы сопротивления против немецкой оккупации и при этом зиговать? Или я что-то неправильно понимаю?» — отмечает muitomaluco2.

    «Просто отвратительно, а Меркель и ЕС хранят молчание и вводят санкции против России за то, что она защищает людей в Крыму и на востоке от этих подонков с татуировками СС. Самым опасным я считаю того типа на фотографиях, который носит камуфляжную форму с орденами!» — пишет Alpenflieger3.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #австрия #националисты #европа #марш
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