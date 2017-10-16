Сирия: Трамп жертвует жизнями мирных граждан ради победы над ИГИЛ
Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Трамп жертвует мирными жителями ради быстрых военных побед», опубликованной новостным ресурсом Inside Syria.
Когда президент Дональд Трамп только вступил в должность, было еще непонятно, превратится ли его воинственная риторика в новую агрессивную стратегию борьбы с терроризмом. На предвыборных митингах он обещал «разбомбить» ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) и открыто рассуждал об истреблении семей террористов, что является прямым нарушением Женевских конвенций, запрещающих насилие в отношении лиц, не участвующих в боевых действиях.
Десять месяцев спустя мы имеем более четкую картину. Она неутешительна. По данным некоммерческой группы наблюдателей Airwars, в первые семь месяцев администрации Трампа погибло больше гражданских лиц, чем за все время правления Обамы. Airwars сообщает, что при Обаме в ходе борьбы с ИГИЛ погибло примерно от 2,3 до 3,4 тысяч гражданских. За первые семь месяцев администрации Трампа в результате авиаударов коалиции погибло от 2,8 до 4,5 тысяч мирных граждан.
Airwars также указывает на еще одну странную тенденцию — «частые убийства целых семей в результате вероятных авиаударов коалиции». В мае, например, действия коалиционных сил привели к гибели по меньшей мере 57 женщин и 52 детей в Ираке и Сирии.
Такое увеличение числа смертей среди гражданского населения не ограничивается кампанией борьбе с ИГИЛ. ООН сообщает о 67-процентном увеличении жертв среди гражданских лиц в Афганистане в первой половине 2017 года по сравнению с первой половиной 2016 года.
Ключевой вопрос: Почему? Связана ли эта статистика с позицией нового американского руководства?
Эксперты дают несколько объяснений.
Согласно одному из них, «абсолютное одобрение», данное Трампом военным, изменило то, как ведутся боевые действия против ИГИЛ и боевые действия в Афганистане. Ограничения эпохи Обамы сняты, что подталкивает американских командиров к большему риску.
Второе объяснение связано с меняющимся характером кампании против ИГИЛ. Пентагон утверждает, что увеличение числа жертв объясняется изменением театра военных действий. В Ираке и Сирии они сместились в направлении густонаселенных урбанизированных регионов — таких как Мосул и Ракка.
Это правда, но лишь частично. Интенсивность боевых действий в городских районах действительно возросла, но Трамп также нарастил число авиаударов и бомбардировов. Анализ воронок от бомб в западном Мосуле, проведенный организацией Human Rights Watch, показал, что коалиционные силы теперь регулярно используют крупные и не особо точные бомбы весом от 200 до 450 килограмм. Наконец, операции в густонаселенных районах не объясняют увеличение числа жертв среди гражданского населения в Афганистане, где территория боевых действий не меняется уже несколько лет.
Третье объяснение заключается в том, что агрессивная риторика со стороны президента непреднамеренно заставляет военных больше рисковать и пренебрегать правами гражданских лиц.
К сожалению, тенденция к увеличению числа жертв среди гражданского населения вряд ли пойдет на спад в ближайшее время. Есть много признаков того, что Белый дом разрабатывает новые правила и процедуры, которые дадут военным более широкие полномочия.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн предупреждает, что в результате интенсивных бомбардировок гражданские лица оказываются окружены с двух сторон. Они зажаты между ИГИЛ и теми, кто противостоит ему. Аль Хусейн настаивает на том, что «мирные граждане не должны становится жертвой в гонке за быстрые военные победы».
Трампу стоит прислушаться к этому предупреждению. Массовые жертвы среди мирного населения будут лишь способствовать созданию новых террористических организаций после завершения войны против ИГИЛ.
1 Организация запрещена на территории РФ.