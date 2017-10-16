Сирия: Трамп жертвует жизнями мирных граждан ради победы над ИГИЛ

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Трамп жертвует мирными жителями ради быстрых военных побед», опубликованной новостным ресурсом Inside Syria.

Когда президент Дональд Трамп только вступил в должность, было еще непонятно, превратится ли его воинственная риторика в новую агрессивную стратегию борьбы с терроризмом. На предвыборных митингах он обещал «разбомбить» ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) и открыто рассуждал об истреблении семей террористов, что является прямым нарушением Женевских конвенций, запрещающих насилие в отношении лиц, не участвующих в боевых действиях.

Десять месяцев спустя мы имеем более четкую картину. Она неутешительна. По данным некоммерческой группы наблюдателей Airwars, в первые семь месяцев администрации Трампа погибло больше гражданских лиц, чем за все время правления Обамы. Airwars сообщает, что при Обаме в ходе борьбы с ИГИЛ погибло примерно от 2,3 до 3,4 тысяч гражданских. За первые семь месяцев администрации Трампа в результате авиаударов коалиции погибло от 2,8 до 4,5 тысяч мирных граждан.

Airwars также указывает на еще одну странную тенденцию — «частые убийства целых семей в результате вероятных авиаударов коалиции». В мае, например, действия коалиционных сил привели к гибели по меньшей мере 57 женщин и 52 детей в Ираке и Сирии.

Такое увеличение числа смертей среди гражданского населения не ограничивается кампанией борьбе с ИГИЛ. ООН сообщает о 67-процентном увеличении жертв среди гражданских лиц в Афганистане в первой половине 2017 года по сравнению с первой половиной 2016 года.

Ключевой вопрос: Почему? Связана ли эта статистика с позицией нового американского руководства?

Эксперты дают несколько объяснений.

Согласно одному из них, «абсолютное одобрение», данное Трампом военным, изменило то, как ведутся боевые действия против ИГИЛ и боевые действия в Афганистане. Ограничения эпохи Обамы сняты, что подталкивает американских командиров к большему риску.

Второе объяснение связано с меняющимся характером кампании против ИГИЛ. Пентагон утверждает, что увеличение числа жертв объясняется изменением театра военных действий. В Ираке и Сирии они сместились в направлении густонаселенных урбанизированных регионов — таких как Мосул и Ракка.

Это правда, но лишь частично. Интенсивность боевых действий в городских районах действительно возросла, но Трамп также нарастил число авиаударов и бомбардировов. Анализ воронок от бомб в западном Мосуле, проведенный организацией Human Rights Watch, показал, что коалиционные силы теперь регулярно используют крупные и не особо точные бомбы весом от 200 до 450 килограмм. Наконец, операции в густонаселенных районах не объясняют увеличение числа жертв среди гражданского населения в Афганистане, где территория боевых действий не меняется уже несколько лет.

Третье объяснение заключается в том, что агрессивная риторика со стороны президента непреднамеренно заставляет военных больше рисковать и пренебрегать правами гражданских лиц.

К сожалению, тенденция к увеличению числа жертв среди гражданского населения вряд ли пойдет на спад в ближайшее время. Есть много признаков того, что Белый дом разрабатывает новые правила и процедуры, которые дадут военным более широкие полномочия.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн предупреждает, что в результате интенсивных бомбардировок гражданские лица оказываются окружены с двух сторон. Они зажаты между ИГИЛ и теми, кто противостоит ему. Аль Хусейн настаивает на том, что «мирные граждане не должны становится жертвой в гонке за быстрые военные победы».

Трампу стоит прислушаться к этому предупреждению. Массовые жертвы среди мирного населения будут лишь способствовать созданию новых террористических организаций после завершения войны против ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.