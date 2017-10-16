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Политика
Иран подготовил план на случай выхода США из ядерной сделки
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    Иран подготовил план на случай выхода США из ядерной сделки

    18:44  16 Октября 2017
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    Иран подготовил план на случай выхода США из ядерной сделки

    Санкт-Петербурга, 16 октября. Иранская сторона уже разработала план действий на случай выхода Соединенных Штатов Америки из ядерной сделки. Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани.

    «Недавно в парламенте мы утвердили, что, если американцы предпримут те или иные шаги, что мы в этом случае должны сделать», — цитирует слова иранского политика РИА Новости.

    Как подчеркнул Лариджани, американская сторона «пожалеет» в том случае, если решит выйти из соглашения по ядерной программе Тегерана.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал позицию Вашингтона по вопросам ядерной сделки с Ираном и кризиса на Корейском полуострове. Как отметил российский дипломат, действия Соединенных Штатов усугубляют негативные тенденции в мире.

    Автор: Алексей Громов
    #иран
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