Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к перемирию
Сирия эксклюзив
Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    19:30  16 Октября 2017
    774

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    Сирия, 16 октября. SDF освободили от ИГИЛ1 район Аль-Андалус Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по ПВО армии САР в Дамаске, САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ1 Аль-Хусейнию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ Аль-Хусейнию.

    «Исламское государство»: ведет бои с ССА в Даръа, теряет позиции в Дейр эз-Зоре, противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует ИГ на востоке провинции Хама.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

    Курды: освободили от ИГ район Ракки.

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    ВВС Израиля нанесли удар по зенитной батарее Сирийской арабской армии (САА), расположенной недалеко от Дамаска. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@IDFSpokesperson). Автор публикации отмечает, что в момент удара израильский самолет находился в воздушном пространстве Ливана.

    В районе старого города сирийской столицы упало два снаряда, выпущенных боевиками. Военный источник в социальной сети Twitter (@SyriaAbove) передает, что мирные жители в результате инцидента не пострадали.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» стратегический город Аль-Хусейния. FARS News Agency отмечает, что в ходе штурма населенного пункта армия САР и российская авиация уничтожили десятки террористов ИГИЛ.

    Боестолкновения между правительственными войсками Сирии и радикальными исламистами отмечаются также на окраинах административного центра провинции Дейр эз-Зор. По информации FARS News Agency, САА под прикрытием российских ВКС продвигается в районах Ресафа и Аль-Рашидия.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    На западе провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»1. Военный источник в Twitter (@cdfjorg) сообщает, что в результате одного из артиллерийских обстрелов террористов был ранен журналист местного оппозиционного телеканала.  

    В это время в административном центре провинции сирийская армия продолжает противостоять радикалам «Джебхат ан-Нусры». Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown), что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Садд.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ район Аль-Андалус административного центра провинции Ракка. Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@Q_Alenezy), что бои между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами продолжаются в кварталах Аль-Харбана и Аль-Фаркуна.

    Ранее сообщалось, что 275 террористов ИГ сдались бойцам Демократических сил Сирии (SDF) и были направлены в тюрьму города Табка. По информации командования курдских отрядов ополчения в городе на данный момент присутствует около 400 боевиков ИГИЛ.

    Провинция Хама

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Наср» готовятся к атакам со стороны Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аль-Хакура на западе провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@aljeshalsorealh).

    На востоке провинции Хама продолжается борьба за контроль над территориями между коалицией «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». Ранее бои фиксировались в районе деревень Муштариха и Шхетер. За последние несколько дней боевикам подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования удалось выбить ИГИЛ из ряда поселений.

    Ирак

    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

    Twitter-канал (@aldin_ww) сообщает, что иракские войска зашли на территорию города Киркук. Местный источник в Telegram (@SRNN2011) пишет, что многие жители административного центра провинции бегут в Эрбиль.

    Подкрепление иракской армии прибыло к городу Аль-Каим в провинции Анбар. Об этом пишет Alsumaria News. Ранее сообщалось, что ВВС Ирака сбросили на Аль-Каим листовки с призывом местных жителей не приближаться к штабам «Исламского государства». Позже в ходе боевого вылета иракской авиации в Аль-Каиме и его окрестностях было ликвидировано 10 террористов ИГИЛ.

    Террористы ИГ взорвали автомобиль с бойцами «Хашд аш-Шааби» в районе Аль-Машахада к северу от Багдада. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@M19_m_M).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #тахрир аш-шам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске
    Сирия новости 16 октября 16.30: САА и ВКС РФ освободили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре, в Алеппо отмечаются бои между ССА и SDF
    Сирия новости 16 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили десятки террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают мирный город в Эль-Кунейтре
    Сирия новости 16 октября 07.00: ВКС РФ уничтожили центр подготовки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе; ИГ готовится перебросить подкрепление в Дейр эз-Зор
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48955

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67371

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82210

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49528

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        150466
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        535
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1361
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        6515
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        315