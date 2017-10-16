Сирия новости 16 октября 19.30: SDF зачистили от ИГ район Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Дамаске

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Сирия, 16 октября. SDF освободили от ИГИЛ1 район Аль-Андалус Ракки, ВВС Израиля нанесли удар по ПВО армии САР в Дамаске, САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ1 Аль-Хусейнию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ Аль-Хусейнию.

«Исламское государство»: ведет бои с ССА в Даръа, теряет позиции в Дейр эз-Зоре, противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атакует ИГ на востоке провинции Хама.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: освободили от ИГ район Ракки.

Провинция Дамаск

ВВС Израиля нанесли удар по зенитной батарее Сирийской арабской армии (САА), расположенной недалеко от Дамаска. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@IDFSpokesperson). Автор публикации отмечает, что в момент удара израильский самолет находился в воздушном пространстве Ливана.

В районе старого города сирийской столицы упало два снаряда, выпущенных боевиками. Военный источник в социальной сети Twitter (@SyriaAbove) передает, что мирные жители в результате инцидента не пострадали.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» стратегический город Аль-Хусейния. FARS News Agency отмечает, что в ходе штурма населенного пункта армия САР и российская авиация уничтожили десятки террористов ИГИЛ.

Боестолкновения между правительственными войсками Сирии и радикальными исламистами отмечаются также на окраинах административного центра провинции Дейр эз-Зор. По информации FARS News Agency, САА под прикрытием российских ВКС продвигается в районах Ресафа и Аль-Рашидия.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»1. Военный источник в Twitter (@cdfjorg) сообщает, что в результате одного из артиллерийских обстрелов террористов был ранен журналист местного оппозиционного телеканала.

В это время в административном центре провинции сирийская армия продолжает противостоять радикалам «Джебхат ан-Нусры». Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown), что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Садд.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ район Аль-Андалус административного центра провинции Ракка. Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@Q_Alenezy), что бои между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами продолжаются в кварталах Аль-Харбана и Аль-Фаркуна.

Ранее сообщалось, что 275 террористов ИГ сдались бойцам Демократических сил Сирии (SDF) и были направлены в тюрьму города Табка. По информации командования курдских отрядов ополчения в городе на данный момент присутствует около 400 боевиков ИГИЛ.

Провинция Хама

Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Наср» готовятся к атакам со стороны Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аль-Хакура на западе провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@aljeshalsorealh).

На востоке провинции Хама продолжается борьба за контроль над территориями между коалицией «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». Ранее бои фиксировались в районе деревень Муштариха и Шхетер. За последние несколько дней боевикам подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования удалось выбить ИГИЛ из ряда поселений.

Ирак

Twitter-канал (@aldin_ww) сообщает, что иракские войска зашли на территорию города Киркук. Местный источник в Telegram (@SRNN2011) пишет, что многие жители административного центра провинции бегут в Эрбиль.

Подкрепление иракской армии прибыло к городу Аль-Каим в провинции Анбар. Об этом пишет Alsumaria News. Ранее сообщалось, что ВВС Ирака сбросили на Аль-Каим листовки с призывом местных жителей не приближаться к штабам «Исламского государства». Позже в ходе боевого вылета иракской авиации в Аль-Каиме и его окрестностях было ликвидировано 10 террористов ИГИЛ.

Террористы ИГ взорвали автомобиль с бойцами «Хашд аш-Шааби» в районе Аль-Машахада к северу от Багдада. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@M19_m_M).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)