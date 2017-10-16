«Обожествление Бандеры»: украинский национализм сравнили с сектантством

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В субботу Украина отмечала два праздника — День Защитника Отечества и 70-летие основания УПА1 (запрещенная в России экстремистская организация). Киев наводнили украинские националисты всех мастей, воздух наполнили антироссийские и антидонбасские лозунги.

Украинский национализм на подъеме

Выступление украинских ультраправых стало одной из тем для обсуждения в программе «Время покажет». В прямом эфире «Первого канала» ведущий телепередачи Артем Шейнин отметил, что за несколько лет, прошедших со времен Майдана, украинские радикалы стали еще более воинственными.

Более того, их роль в украинской политике растет. Только слепой не заметит, что киевская власть все больше и больше заигрывает с новоявленными последователями Степана Бандеры. Даже сам президент Украины посчитал нужным обратиться к вышедшим на улицы Киева ультраправым с поощрительным посланием.

Сектантское мышление

По мнению Шейнина, в постмайданной Украине национализм все больше приобретает обличие какого-то радикального, экстремистского культа. Именно потому, что украинский националист — это, по сути, религиозный фанатик, киевская власть так боится их.

В подтверждение своего тезиса Шейнин указал на один из плакатов, вынесенный украинскими националистами на их недавний «субботник». «Наша религия национализм! Наш пророк Степан Бандера!» — можно прочитать на нем.

«Это типичное сектантское, псевдорелигиозное сознание, пытающееся обожествить Бандеру и Шушкевича, потому что иной идеи у них нет. Сектантство выражается в героизации и обожествлении этих лидеров, но также в несогласии с другой позицией, в готовности убивать своих идейных и мировоззренческих противников», — согласился с Шейниным директор Центра геополитических экспертиз, политолог и журналист Валерий Коровин.

Союз с крупным капиталом

Впрочем, не все из присутствующих в зале экспертов согласились с выводами Шейнина. Так, журналист Максим Шевченко, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, не считает украинский национализм псевдорелигией.

Киевская власть ничего не делает, чтобы купировать рост националистических настроений не потому, что боится их, а потому, что националисты — ее собственное оружие.

«Я напомню классическое определение фашизма. Фашизм есть власть самых шовинистических кругов, действующих в интересах крупного финансового капитала. Фашистами и нацистами становятся не те, кто прочитал неправильные книги, а те, кто заключает союз (с финансовым капиталом) — как Гитлер заключил союз с Круппом и другими крупными представителями немецкой промышленности. Украинские националисты заключили союз с Коломойским и с Порошенко. Они разделили эти банды. Каждый из украинских олигархов имеет свою банду неонацистов», — пояснил свою позицию Шевченко.

Как и все фашиствующие движения на протяжении человеческой истории, украинские националисты — лишь карманная банда олигархов, резюмирует Шевченко. Весь поверхностный лоск религии — не более чем это, поверхностный лоск, покрывающий исключительно экономические интересы.

1 Организация запрещена на территории РФ.