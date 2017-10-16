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СК РФ вернул Максаковой часть драгоценностей и часы, арестованные по делу Вороненкова
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    СК РФ вернул Максаковой часть драгоценностей и часы, арестованные по делу Вороненкова

    18:17  16 Октября 2017
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    СК РФ вернул Максаковой часть драгоценностей и часы, арестованные по делу Вороненкова

    Москва, 16 октября. Следственный комитет России вернул жене убитого в Киеве Дениса Вороненкова Марии Максаковой часть драгоценностей и часы, которые были арестованы при расследовании дела о мошенничестве, в котором фигурирует ее муж, сообщили в Мосгорсуде.

    Часы и драгоценности были арестованы при расследовании дела об афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. Драгоценности и часы были изъяты в банке «из ячейки Максаковой».

    «Следователь удовлетворил ходатайство адвоката Андрей Гривцова и вернул Максаковой часть арестованного имущества, а именно женских ювелирных изделий и часов, — цитирует источники РИА Новости. — В возврате мужских ювелирных изделий и часов отказано».

    СК РФ вернул Максаковой часть драгоценностей и часы, арестованные по делу Вороненкова

    В сентябре стало известно о продлении СК РФ сроков следствия по делу о мошенничестве, фигурантом которого является Вороненков до 24 января 2018 года.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ск рф #максакова #вороненков #часы #драгоценности
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