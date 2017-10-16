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Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии
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    Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

    18:56  16 Октября 2017  /обновлено: 19:06  16 Октября 2017
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    Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

    Москва, 16 октября. Операция по борьбе с терроризмом в Сирии близится к завершению. Об этом на встрече с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

    «Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — заявил глава Минобороны РФ.

    По его словам, вопрос борьбы с терроризмом и ситуацией в регионе остается основным для обсуждения. В условиях усиления террористической активности на Ближнем Востоке миру необходима сплоченность международного сообщества в борьбе с боевиками, подчеркнул министр.

    Шойгу уверен, что переговоры позволят России и Израилю лучше понять друг друга и укрепят дружественные отношения ВС двух стран. Он поблагодарил Либермана за участие в конференции по международной безопасности в Москве и диалоге по региональной безопасности, а также выразил надежду, что Либерман приедет на следующую конференцию в 2018 году.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #израиль #шойгу #терроризм #либерман
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