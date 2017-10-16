Главные новости 16 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 16 октября.

Российская компания «Газпром» дала асимметричный ответ на блокирование реализации проекта «Северный поток-2» американскими властями. «Газпром» нашел неординарный ответ на попытки США остановить «Северный поток-2».

Судно, перевозившее уголь из США, повредило причал украинского порта Южный под Одессой из-за ошибки члена команды. Стала известна причина, из-за которой судно под Одессой протаранило причал.

Стала известна главная тайна отношений скончавшегося накануне актера Дмитрия Марьянова с супругой Ксенией Бик. Стала известна главная тайна отношений Марьянова с супругой Ксенией Бик.

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов, по словам его друга, незадолго до своей кончины много выпивал и даже проходил лечение в частной клинике. Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике — друг актера.

Впервые американское агентство получило отказ в ответ на просьбу раскрыть назначение устройства, установленного в носовой части «Прогресса». Загадочный научный проект Роскосмоса вызвал беспокойство в NASA.

Специалисты Росстата посчитали количество жителей России, которые умерли от отравлений спиртным в разных регионах страны. Лидирует Кировская область. Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя.

Истребители ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по зенитной батарее Вооруженных сил Сирии вблизи Дамаска. Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска.

Рэп-дуэль между российским исполнителем Мироном Oxxxymiron Федоровым и американским представителем Баширом Dizaster Ягами прошел в США. Рэп-баттл между Oxxxymiron и Dizaster завершился в Лос-Анджелесе.

Для захвата Крыма украинской армии придется использовать танки и боевую авиацию. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины, бывший лидер «Правого сектора»1 Дмитрий Ярош. Клинцевич о «блицкриге» Яроша: У Украины нет ни авиации, ни танков для штурма Крыма.

Штормовое предупреждение объявлено в Петербурге, сообщили в главном управлении МЧС РФ по городу. МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге.

1 Организация запрещена на территории РФ.