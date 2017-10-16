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Общество
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Глава ДНР заявил о задержании группировки, причастной к гибели Моторолы
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    Глава ДНР заявил о задержании группировки, причастной к гибели Моторолы

    18:06  16 Октября 2017
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    Глава ДНР заявил о задержании группировки, причастной к гибели Моторолы

    Ростов-на-Дону, 16 октября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил о задержании членов украинской группировки, причастной к гибели Арсена Павлова (позывной Моторола). По его словам, МВД ДНР скоро сделает официальное заявление по этому поводу.

    «Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек», — сказал Захарченко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

    Напомним, несколько дней назад писатель и заместитель командира разведывательно-штурмового батальона Вооруженных сил ДНР Захар Прилепин заявил, что знает поименно исполнителей убийства Павлова и Михаила Толстых с позывным Гиви.

    Ровно год назад в Донецке погиб легендарный командир батальона «Спарты» Арсений Павлов. Он был убит в лифте собственного дома, где сработало дистанционное взрывное устройство. 

    Глава ДНР заявил о задержании группировки, причастной к гибели Моторолы

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #моторола #донбасс #захарченко
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