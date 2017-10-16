«Волчья стая» окружит и покажет дулю: украинцы высмеяли тактику ВМСУ против кораблей РФ

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Киев, 16 октября. Украинские пользователи социальных сетей прокомментировали информацию о том, что ВМС Украины планируют задействовать новую тактику в борьбе с флотом Российской Федерации в Черном море.

Напомним, речь идет об использовании шести катеров, которые образуют так называемую «Волчью стаю». Как отметили представители Военно-морских сил Украины, российские корабли якобы не могут одновременно отслеживать большое количество целей.

«Простите, там написано, что катеров должно быть шесть, а есть столько у флота, или они на надувных матрасах?» — поинтересовались пользователи.

«Еще немного, и наш флот будет королем моря — как сомалийские пираты… Москитный флот — новая стратегия Пороха, а почему? Так заводы катеров его», — считают некоторые украинцы.

«Тактика на море? Наиболее защищенная? Что вы курите?» — возмутились в Интернете.

«Вы еще подводную лодку «Запорожье» от причала отколупайте и тогда точно всех «переможете», — мрачно пошутили другие.

«Вы обалдели? Там нет ракет, чем он корабль будет топить? Пушка броню крейсера не пробьет, не то что потопить», — удивились комментаторы.