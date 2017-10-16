Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к перемирию
Украина
«Волчья стая» окружит и покажет дулю: украинцы высмеяли тактику ВМСУ против кораблей РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Волчья стая» окружит и покажет дулю: украинцы высмеяли тактику ВМСУ против кораблей РФ

    19:32  16 Октября 2017
    921

    «Волчья стая» на надувных матрасах: украинцы пришли в недоумение от новой тактики ВМСУ

    Киев, 16 октября. Украинские пользователи социальных сетей прокомментировали информацию о том, что ВМС Украины планируют задействовать новую тактику в борьбе с флотом Российской Федерации в Черном море.

    Напомним, речь идет об использовании шести катеров, которые образуют так называемую «Волчью стаю». Как отметили представители Военно-морских сил Украины, российские корабли якобы не могут одновременно отслеживать большое количество целей.

    «Волчья стая» на надувных матрасах: украинцы пришли в недоумение от новой тактики ВМСУ

    «Простите, там написано, что катеров должно быть шесть, а есть столько у флота, или они на надувных матрасах?» — поинтересовались пользователи.

    «Еще немного, и наш флот будет королем моря — как сомалийские пираты… Москитный флот — новая стратегия Пороха, а почему? Так заводы катеров его», — считают некоторые украинцы.

    «Тактика на море? Наиболее защищенная? Что вы курите?»  — возмутились в Интернете.

    «Вы еще подводную лодку «Запорожье» от причала отколупайте и тогда точно всех «переможете», — мрачно пошутили другие.

    «Волчья стая» на надувных матрасах: украинцы пришли в недоумение от новой тактики ВМСУ

    «Вы обалдели? Там нет ракет, чем он корабль будет топить? Пушка броню крейсера не пробьет, не то что потопить», — удивились комментаторы.

    «Будут окружать российский корабль и показывать дулю», — резюмировали юзеры.

    «Волчья стая» на надувных матрасах: украинцы пришли в недоумение от новой тактики ВМСУ

    Автор: Алексей Громов
    #украина #вмс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48959

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67372

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82211

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49528

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        150483
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        546
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1361
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        6553
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        315