Путин намерен создать региональный финцентр в Свободном порту Владивосток

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Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку рассмотреть создание регионального финансового центра в Свободном порту Владивосток.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения по созданию в свободном порту Владивосток регионального финансового центра, обеспечивающего конкурентоспособные в масштабе АТР условия осуществления финансовой деятельности», — говорится в перечне поручений президента России.

Отмечается, что Путин ждет конкретных предложений до марта следующего года. Правительству и Центробанку предстоит рассмотреть создание специальных условий для осуществления деятельности иностранных кредитных организаций, а также создание специализированного финансового суда и упрощение работы с ценными бумагами.