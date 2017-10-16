ЦИК исключил проблемы с открытием избирательных счетов у кандидатов на выборах-2018

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Москва, 16 октября. Проблем с открытием специальных избирательных счетов у кандидатов на президентских выборах в 2018 году не возникнет, уверен заместитель главы ЦИК России Николай Булаев.

Так, отвечая на вопрос о том, могут ли возникнуть проблемы с открытием избирательных счетов в связи с тем, что большинство отделений банка закрыты в праздничные дни, Булаев подчеркнул, что проблем не возникнет, потому как Сбербанк всегда идет навстречу просьбам и предложениям Центральной избирательной комиссии, «и мы вполне конструктивно решаем возникающую проблему».

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком России в ноябре протестирует готовность ГАС «Выборы» к президентской избирательной кампании-2018.

12 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия собирается пригласить международных наблюдателей проследить за ходом выборов президента, которые состоятся в марте 2018 года.