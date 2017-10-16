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Общество
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Россия
ЦИК готовит сувениры для впервые голосующих россиян на выборах-2018
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    ЦИК готовит сувениры для впервые голосующих россиян на выборах-2018

    17:38  16 Октября 2017
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    ЦИК готовит сувениры для впервые голосующих россиян на выборах-2018

    Москва, 16 октября. К выборам президента России в 2018 году могут изготовить символические сувениры для впервые голосующих молодых людей, заявил заместитель главы ЦИК России Николай Булаев.

    Булаев обратил внимание, что обычно впервые голосующим молодым людям на избирательных участках вручают поздравительную открытку, брелок или значок.

    «Я думаю, в этот раз избирательные комиссии субъектов и Центральная избирательная комиссия такую возможность будут иметь… — предположил замглавы ЦИК. — Уверен, что это будет».

    ЦИК готовит сувениры для впервые голосующих россиян на выборах-2018

    Он добавил, что когда россиянин достигает 18 лет и впервые идет на голосование — он должен запомнить этот день, передает РИА Новости. Тем более, что это голосование на выборах президента, уточнил Булаев.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #голосование #сувениры #выборы-2018 #цик рф
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