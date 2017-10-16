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Голые мужчины устроили смертельную поножовщину в Новосибирске
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    Голые мужчины устроили смертельную поножовщину в Новосибирске

    17:42  16 Октября 2017  /обновлено: 17:43  16 Октября 2017
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    Голые мужчины устроили смертельную поножовщину в Новосибирске

    Новосибирск, 16 октября. В ночь на 15 октября двое мужчин 18 и 33 лет устроили драку на ножах в одном из центральных районов города. В результате полученных травм один из участников погиб.

    По сообщению пресс-службы регионального СК, конфликт между молодыми людьми произошел в квартире. После бытовой ссоры они схватили ножи и нанесли друг другу несколько ударов. Юноша скончался на месте.

    33-летний мужчина спустился в подъезд и попросил консьержку о помощи. Он был госпитализирован в состоянии шока с ножевыми ранениями шеи.

    В ходе расследования было выяснено, что 33-летний участник инцидента является хозяином квартиры и ранее судим не был.

    Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. В частности, полиция пока не комментирует, почему мужчины в момент драки были голыми.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #новосибирск #ск
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