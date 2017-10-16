Новости Украины: против флота РФ готовят «волчью стаю», Захарова о «вымарывании» русского языка

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Новости Украины, 16 октября. Дмитрий Ярош советует использовать украинскую диаспору для развала России. Мария Захарова назвала украинский закон об образовании «попыткой вымарать русский язык на Украине». Украинский морской офицер анонсировал тактику «волчьей стаи» для «борьбы» с Черноморским флотом РФ.

Ярош советует использовать украинскую диаспору для развала России

Депутат Верховной рады, экс-глава запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош считает, что Украина сможет вернуть Крым после «развала» России, а помочь в этом могут украинская диаспора в РФ и спецслужбы. Об этом Ярош рассказал в интервью изданию «Апостроф».

Для достижения заявленных целей Ярош предлагает «качать» ситуацию в России при помощи украинской диаспоры.

«Даже не надо проводить теракты и диверсии. Надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов. Мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору», — заявил Ярош.

Также бывший лидер «Правого сектора»1 предложил давать больше денег СБУ и разведке, чтобы они способствовали обострению «внутренних проблем» России.

Попыткой «вымарать» русский язык назвала Захарова украинский закон об образовании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РЕН ТВ заявила, что украинские власти пытаются полностью переписать историю Украины, и одно из свидетельств тому — новый закон «Об образовании», принятый Верховной радой и подписанный президентом страны Петром Порошенко.

«Нужно понимать: то, что делается сейчас киевским режимом, — это попытка полностью переписать историю — от «А» до «Я», — отметила Захарова, по словам которой, ситуация с новым законом об образовании тут наиболее показательна.

«Это попытка просто вымарать русский язык из истории Украины, — отметила она. — Как будто это нечто, чего никогда не существовало на этой территории, что было привнесено чуть ли не в период Советского Союза».

По словам Захаровой, новый украинский закон вызвал бурю возмущения не только в России, где, как она выразилась, «привыкли к извращениям киевского режима и многих киевских политиков», но и в других странах.

На Украине придумали тактику «волчьей стаи» для «борьбы» с ВМФ России

Украинские и российские СМИ обсуждают «смелое» заявление, прозвучавшее из уст офицера военно-морских сил Украины (ВМСУ) в сюжете телеканала ТСН.

По словам командира одного из украинских бронекатеров Романа Мокряка, командование ВМСУ разработало новую тактику для борьбы с флотом России в Черном море. Как рассказал офицер, у военно-морского командования Украины появилась «идея» атаковать российские корабли силами несколько бронекатеров, действующих по принципу волчьей стаи, чтобы хотя бы один из них смог «достать противника».

Тактика, по словам офицера, так и названа — «волчья стая». По версии Мокряка, поскольку большие российские корабли якобы не в состоянии держать на прицеле много целей, один из бронекатеров имеет шанс прорваться к атакуемому судну.

«Это означает, что по крайней мере один из бронированных «волчат» достанет противника. Так что увидим — кто кого», — заявил Мокряк.

В связи с этими «героическими» планами напомним, что не далее, как в августе нынешнего года вице-адмирал военно-морских сил Украины Сергей Гайдук заявил, что из-за отсутствия государственной морской политики ВМСУ в ближайшее время может полностью исчезнуть.

1 Организация запрещена на территории РФ.