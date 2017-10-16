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Сенатор пошутил о вмешательстве Монголии в дела РФ: Это добрая соседняя держава
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    Сенатор пошутил о вмешательстве Монголии в дела РФ: Это добрая соседняя держава

    17:56  16 Октября 2017
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    Сенатор пошутил о вмешательстве Монголии в дела РФ: Это добрая соседняя держава

    Санкт-Петербург, 16 октября. У Москвы нет сведений о вмешательстве Монголии во внутренние дела России. Об этом заявил сенатор Андрей Климов на Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «У нас нет сведений, что Монголия вмешивается в наши внутренние дела, — пошутил Климов под смех аудитории. — Это добрая соседняя держава. Согласен с Косачевым (сенатором — прим. ФАН), что у нас есть возможность серьезно продвинуться в развитии наших отношений».

    Климов подчеркнул, что Россия и Монголия могли бы взаимодействовать в банке развития БРИКС.

    Сенатор пошутил о вмешательстве Монголии в дела РФ: Это добрая соседняя держава

    «Россия — держава сильная и сможет себя защитить, если что. Но в одиночку принудить государство, которое не соблюдает вторую статью ООН (которое вмешивается во внутренние дела государств) сложно. Нельзя стоять в сторонке и смотреть, чем дело кончится. Потому что затронуть может всех», — подчеркнул сенатор.

    Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству в этом отношении, а развитие принципа невмешательства в дела внутренних государств должно обсуждаться. Москва готова учиться демократии, приветствует импорт, но выступает против насильного экспорта, отметил Климов.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #климов #монголия #мпс #ассамблея
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