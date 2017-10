США готовили ядерную войну против Кореи и Китая в 1950 году — СМИ

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи профессора Майкла Чоссудовского «America had first Contemplated Nuclear War against both China and North Korea in 1950» («Америка изначально рассматривала вариант уничтожения Кореи и Китая атомными бомбами в 1950 году»), опубликованной изданием Globalresearch.ca.

В 1950 году китайские народные добровольцы решительно выступали против агрессии США наряду с Северной Кореей. Акт солидарности Китая с КНДР был подписан практически сразу после основания КНР, 1 октября 1949 года.

Гарри Трумэн планировал использовать ядерное оружие против Китая и Северной Кореи в качестве эффективного средства, способного остановить Китайскую добровольческую народную армию, которая сражалась на стороне северокорейских военных сил.

Важно подчеркнуть, что военные действия США, направленные против КНДР, были частью стратегии времен «холодной войны» против КНР и Советского Союза, целью которой в конечном итоге был подрыв и уничтожение социализма. Еще в 1945 году «Пентагон предположил, что для захвата России потребуется несколько сотен атомных бомб».

Кто же является агрессором? Военные документы США подтверждают, что Вашингтон угрожал ядерной войной как КНР, так и КНДР на протяжении шестидесяти семи лет.

Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу 29 августа 1949 года. По мнению аналитиков, советская атомная бомба серьезно повлияла на решение администрации Трумэна остановить подготовку ядерной войны против Северной Кореи и Китая. Проект был отменен в июне 1951 года.

В марте 1949 года президент Трумэн одобрил Меморандум 8/2 Совета национальной безопасности, который определил весь Корейский полуостров «как область, где принципы демократии сочетаются с принципами коммунизма».

Цель Вашингтона состояла в том, чтобы распространить свою геополитическую зону влияния на всю корейскую нацию с целью захватить колониальные территории Кореи, которые были присоединены к японской империи в 1910 году.

Вот слова военного аналитика Карла Поузи из заметки в журнале «Air and Space Magazine»:

«В конце ноября (1950 г) коммунистический Китай начал переворачивать карты. Он решил тайно отправить свои войска в Северную Корею. В результате китайского вмешательства Соединенные Штаты столкнулись с неожиданным фактом: угроз ядерной атаки было бы недостаточно для победы в войне. Казалось, что китайцы не заметили или, что еще хуже, не были впечатлены атомными бомбами B-29, ожидающими их на Гуаме. Президент Трумэн поднял ставку. На ноябрьской пресс-конференции 1950 г он сообщил журналистам, что предпримет любые шаги, необходимые для победы в Корее, включая использование ядерного оружия. В апреле следующего года Трумэн санкционировал передачу девяти ядерных бомб на военное хранилище ВВС для доставки на Окинаву. Трумэн также наделил генерала Мэтью Риджуэй властью использовать ядерные бомбы, если он почувствует, что должен это сделать. В октябре состоялся бы эпилог корейской ядерной войны. В рамках операции «Хадсон-Харбор» США бы провели несколько экспериментов с атомными бомбардировками с использованием «пустышек» или обычных бомб в зоне военных действий. Некоторые историки назвали идеи этих экспериментов «ужасающими». Но к тому моменту ядерная корейская война уже закончилась. В июне 1951 года атомные бомбы В-29 улетели домой, прихватили американцы и все остальное оружие».

Решение Трумэна рассмотреть вопрос о возможности реального применения ядерного оружия подтверждено стенограммой той самой исторической конференции Трумэна от 30 ноября 1950 года:

Президент: Мы предпримем любые шаги, которых потребует военная ситуация, как и всегда.

Вопрос: Включая атомную бомбу?

Президент: Включая все имеющиеся у нас оружие.

Вопрос: Г-н Президент, вы сказали «все имеющееся оружие». Означает ли это, что ведется активное рассмотрение возможности использования атомной бомбы?

Президент: Активное рассмотрение возможности ее использования ведется всегда. Я не хочу, чтобы использовалось такое оружие. Это ужасное оружие, и его нельзя применять против ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, которые не имеют ничего общего с военной агрессией. Но именно это и происходит, когда применяется атомная бомба.

В тот же день Белый дом выпустил следующий пресс-релиз:

«Президент хочет удостовериться в том, что на его пресс-конференции сегодня не было неправильного толкования его ответов на вопрос об использовании атомной бомбы. Естественно, этот вопрос рассматривался с момента начала военных действий в Корее, так же, как и вопрос использования всего оружия, имеющегося в нашем распоряжении. Однако следует подчеркнуть, что по закону только президент может разрешить использование атомной бомбы, и такое разрешение не было предоставлено».

Вопрос: Г-н Президент, мы правильно поняли, что применение атомной бомбы действительно сейчас находится в стадии активного рассмотрения?

Президент: Это всегда было так. Это один из видов нашего оружия.

Вопрос: Подразумевается использование бомбы против военных объектов или против гражданского населения?

Президент: Дело в том, что военным самим придется это решать. Я не военный авторитет, который может принять такое решение [опровергает свое предыдущее заявление о неиспользовании его «против гражданских лиц»].

Вопрос: Г-н Президент, вы сказали, что это зависит от действий Организации Объединенных Наций. Означает ли это, что мы не будем использовать атомную бомбу, и это будет сделано исключительно с разрешения Организации Объединенных Наций?

Президент: Нет, совсем не значит. Действия против коммунистического Китая зависят от действий Организации Объединенных Наций. Военный генерал на поле боя будет распоряжаться оружием так же, как всегда.

Доктрина Взаимно Гарантированного Уничтожения возникла после испытания советской атомной бомбы в августе 1949 года. Она основывалась на признании того факта, что использование ядерного оружия «двумя или более сторонами приведет к полному уничтожению как нападающего, так и защищающегося». До того, как стало известно о появлении у СССР атомных бомб, США планировали использовать ядерное оружие против Советского Союза, Народной Республики Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Китаю впервые угрожали США ядерной войной в 1950 году, через год после основания Китайской Народной Республики. Примерно 14 лет спустя, в октябре 1964 года, Китай провел испытание своей первой атомной бомбы мощностью в 16 тонн.

Сегодня в Америке использование ядерного оружия поддерживается как средство обеспечения глобального мира и безопасности. Однако политика «огня и ярости» Дональда Трампа сопоставима в некоторых отношениях с дьявольскими замыслами Трумэна в 1950.

Однако, в отличие от эпохи Трумэна, сегодняшние американские термоядерные бомбы в несколько сотен раз мощнее, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года, в результате взрыва которой погибло около 100 000 человек.

Сегодня в США насчитывается около 4000 единиц ядерного вооружения.

Видимо, они и «снова сделают Америку Великой».

Уничтожение планеты в качестве инструмента для достижения мира и глобальной безопасности.

Ну и где сегодня антивоенное движение?