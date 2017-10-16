Плохая новость для Пентагона: NI рассказал о российской гиперзвуковой ракете «Циркон»
ц
Москва, 16 октября. В середине следующего десятилетия Военно-морской флот России получит противокорабельную гиперзвуковую ракету под названием «Циркон», которая будет представлять смертельную угрозу для военного флота США. К такому выводу пришли американские военные эксперты из журнала The National Interest.
«Разработанный менее чем за десять лет «Циркон» способен поражать цели на расстоянии около тысячи километров, что в три раза превышает показатели американской ракеты «Гарпун», а высокая скорость и низкая заметность «Циркона» для радара делает затруднительным ее перехват», — говорится в публикации.
По данным издания, тактико-технические характеристики ракеты «Циркон» значительно превышают показатели американской противокорабельной крылатой ракеты «Гарпун», которой вооружены почти все боевые корабли ВМС США.
При этом российские разработчики планируют использовать для размещения и пуска «Циркона» универсальную пусковую установку 3С14, которой оснащены все российские подводные лодки, крейсеры, эсминцы, фрегаты и даже сторожевые корабли.
По мнению американских экспертов, принятие «Циркона» на вооружение приведет к тому, что роль авианосных сил США будет резко ослаблена, поскольку в настоящее время Пентагон не владеет средствами, которые способны перехватывать такие ракеты.