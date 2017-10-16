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Политика
Украина и Грузия упустили шанс приехать на Ассамблею МПС в Петербург — Косачев
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    Украина и Грузия упустили шанс приехать на Ассамблею МПС в Петербург — Косачев

    17:21  16 Октября 2017
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    Украина и Грузия упустили шанс приехать на Ассамблею МПС в Петербург — Косачев

    Санкт-Петербург, 16 октября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сожалеет, что делегации из Грузии и Украины в очередной раз упустили шанс и не приехали на Ассамблею Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Петербурге. Об этом сенатор заявил на встрече с делегацией из Монголии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Мы бы были рады видеть на МПС коллег из Украины, из Грузии. Но они не приехали. Это очередная упущенная возможность. Здесь в кулуарах пересекаются делегации израильские и арабские, азербайджанские и армянские. Вот с Южной и Северной Кореей пока не получилось. Но в целом Ассамблея МПС получилась. Получилось почти все», — считает Косачев.

    Ассамблея межпарламентского союза, объединяющего парламенты большинства стран мира, проходит в Петербурге с 14 по 18 октября. Как заявляют организаторы мероприятия, парламентарии, политики и государственные деятели РФ высоко ценят решение МПС провести 137-ю Ассамблею в Северной столице.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #косачев #петербург #грузия #мпс
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