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Санкт-Петербург, 16 октября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сожалеет, что делегации из Грузии и Украины в очередной раз упустили шанс и не приехали на Ассамблею Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Петербурге. Об этом сенатор заявил на встрече с делегацией из Монголии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы бы были рады видеть на МПС коллег из Украины, из Грузии. Но они не приехали. Это очередная упущенная возможность. Здесь в кулуарах пересекаются делегации израильские и арабские, азербайджанские и армянские. Вот с Южной и Северной Кореей пока не получилось. Но в целом Ассамблея МПС получилась. Получилось почти все», — считает Косачев.

Ассамблея межпарламентского союза, объединяющего парламенты большинства стран мира, проходит в Петербурге с 14 по 18 октября. Как заявляют организаторы мероприятия, парламентарии, политики и государственные деятели РФ высоко ценят решение МПС провести 137-ю Ассамблею в Северной столице.