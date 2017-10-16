Гарик Харламов озвучил приложение «Яндекс. Навигатор» для автомобилистов

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Москва, 16 октября. Резидент Comedy Club Гарик Харламов стал «голосом» программы «Яндекс.Навигатор», которую используют 13 млн водителей.

Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, Харламов озвучил 130 предупреждений, которые помогут водителю ориентироваться во время поездки.

Кроме Харламова в проекте приняли участие спортивный комментатор Василий Уткин, режиссер Федор Бондарчук и рэпер Баста.

Напомним, что приложение сервиса «Яндекс» для водителей распространяется абсолютно бесплатно. Оно доступно на платформах iOS и Android. С помощью приложения можно будет выбрать варианты маршрутов, объезда пробок и узнать время в пути, сообщают «Аргументы и Факты».