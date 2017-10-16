Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Морозные ночи придут в Москву на этой неделе
Общество
Гарик Харламов озвучил приложение «Яндекс. Навигатор» для автомобилистов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гарик Харламов озвучил приложение «Яндекс. Навигатор» для автомобилистов

    17:13  16 Октября 2017
    36

    Гарик Харламов озвучил приложение «Яндекс. Навигатор» для автомобилистов

    Москва, 16 октября. Резидент Comedy Club Гарик Харламов стал «голосом» программы «Яндекс.Навигатор», которую используют 13 млн водителей.

    Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, Харламов озвучил 130 предупреждений, которые помогут водителю ориентироваться во время поездки.

    Кроме Харламова в проекте приняли участие спортивный комментатор Василий Уткин, режиссер Федор Бондарчук и рэпер Баста.

    Напомним, что приложение сервиса «Яндекс» для водителей распространяется абсолютно бесплатно. Оно доступно на платформах iOS и Android. С помощью приложения можно будет выбрать варианты маршрутов, объезда пробок и узнать время в пути, сообщают «Аргументы и Факты».

    «Как и в обычных навигаторах, в приложении предусмотрено голосовое сопровождение. Если автомобиль отклоняется от маршрута, навигатор сразу же его перестраивает», — сообщили представители телеканала.

     

    Автор: Дима Оленин
    #яндекс #comedy club #харламов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48747

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67288

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82126

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49502

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        148935
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        885
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        4586
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        273
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        1539