Сирия сегодня: ВВС Израиля атаковали батарею ПВО под Дамаском, Лавров назвал «Ан-Нусру» «планом Б» американцев

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Сирия, 16 октября. Израиль нанес авиаудары по сирийской батарее ПВО под Дамаском. Тель-Авив называет атаку ответом на действия властей САР. Президент Ливана призывает международные организации вернуть сирийских беженцев домой. «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) может стать «планом Б» США. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Израиль атакует сирийские ПВО

ВВС Израиля уничтожили сирийскую батарею ПВО. Согласно пресс-службе ВС Израиля, атака стала ответом на недавний обстрел израильских самолетов, проводящих разведку в небе над Ливаном. По данным израильской стороны, в ходе авиаудара были уничтожены «ключевые компоненты» батареи. Руководитель армейской пресс-службы Йонатан Конкрикус не исключает, что со временем сирийцы смогут восстановить поврежденную технику, но на данный момент их система ПВО выведена из строя.

Пораженная израильтянами батарея была развернута приблизительно в полусотне километров к востоку от Дамаска. Она была укомплектована С-200 (SA-5 по классификации НАТО) — зенитно-ракетными комплексами еще советского производства. Именно с позиций этой батареи, настаивает Конкрикус, были произведены залпы в сторону израильских самолетов, прочесывающих ливанское воздушное пространство. Конкрикус также отметил, что российское военное руководство оповестили об атаке «в реальном времени или, возможно, непосредственно перед ударом». Как только российский министр обороны Сергей Шойгу прибудет в Израиль — а его визит в ближневосточное государство запланирован на самое ближайшее время — ему будет представлен исчерпывающий брифинг по инциденту.

При этом официальный представитель израильской армии настаивает, что его руководство заинтересовано в «относительной стабильности» в отношениях с Сирией и не стремится к эскалации конфликта. Впрочем, Конкрикус подчеркнул, что Тель-Авив считает правительство в Дамаске ответственным не только за последний обстрел, но и за любые «прилеты» снарядов с сирийской территории в Израиль.

Ливан просит помощи

Массовый поток беженцев из Сирии крайне деструктивно влияет на политическую и экономическую ситуацию в Ливане. Об этом на встрече с дипломатическими представителями ЕС, ООН и Лиги арабских государств заявил президент страны Мишель Аун. Так, поясняет Аун, в Ливане растет уровень безработицы, положение местных рабочих становится все более шатким.

Ливанский национальный лидер призывает принять меры, направленные на урегулирование ситуации с беженцами, пока она окончательно не вышла из-под контроля. Прежде всего, Аун потребовал от международных организаций, чтобы их руководство прекратило «запугивать» сирийских переселенцев рассказами об ужасах войны и не мешало людям возвращаться на родину, если они того желают. При этом Аун добавил, что, конечно же, не требует массового возвращения сирийских беженцев на родину против их воли. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о выходцах из тех районов Сирийской Арабской Республики (САР), где уже была восстановлена стабильность и безопасность. Он также отметил, что его призыв к беженцам возвращаться домой не относится к тем сирийцам, у которых есть «политические проблемы» с действующей властью.

Напомним, что в Ливане сейчас по самым приблизительным оценкам находится около двух миллионов сирийских граждан, а также полмиллиона беженцев из Палестины. При том, что коренное население страны составляет всего четыре миллиона человек.

«Ан-Нусра» на скамье запасных

По некоторым данным, США могут специально «беречь» запрещенную в России террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра», чтобы впоследствии использовать ее для свержения сирийского правительства. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В каком-то смысле «Ан-Нусру» даже можно назвать «планом Б» амеркианцев.

При этом Лавров напомнил, что между Москвой и Вашингтоном еще в сентябре 2016 года было заключено соглашении о разделении «Ан-Нусры» и других вооруженных группировок, противостоящих сирийскому правительству. США согласились признать «Джебхат ан-Нусру» террористической группировкой и включили ее в список цели собравшихся под их началом коалиционных сил. Тем не менее до сих пор американские и коалиционные ВВС не атаковали позиции «Ан-Нусры» хоть сколько-нибудь активно.

«Джебхат ан-Нусра», ее щадят участники американской коалиции. И есть немало свидетельств того, что ее берегут на случай, когда опять надо будет вернуться к «плану Б», к плану силового свержения нынешнего сирийского правительства», — суммирует свою позицию Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.