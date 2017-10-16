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«Волшебного» белого кота продают за 2,5 млн рублей в Новочеркасске
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    «Волшебного» белого кота продают за 2,5 млн рублей в Новочеркасске

    17:11  16 Октября 2017
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    «Волшебного» белого кота продают за 2,5 млн рублей в Новочеркасске

    Новочеркасск, 16 октября. Житель Ростовской области выставил на продажу белого кота за 2,5 миллиона рублей. Хозяин убежден, что животное волшебное.

    Необычное объявление появилось на одном из сайтов 14 октября. Житель Новочеркасска выставил на продажу котенка белого цвета.

    Пользователи сразу обратили внимание на нереальную стоимость животного — 2,5 миллиона рублей. Впрочем, хозяин объясняет эту аномалию тем, что кот не простой — волшебный. Есть у него и другие положительные качества.

    «Продаю уникального и единственного в своем роде беленького, игручего, ласкового красавчика, -пишет автор объявления. — Документы возможно сделать. Торга нет».

    «Волшебного» белого кота продают за 2,5 млн рублей в Новочеркасске

    В чем именно заключается волшебство четвероногого друга, остается загадкой.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #кот #ростовская область #продажа #новочеркасск #волшебный
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