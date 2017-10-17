Внезапно: Украина узнала, что не контролирует границу с Венгрией

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос шокировал соотечественников. Вдруг выяснилось, что украинские пограничники не имеют доступа к границе с Венгрией на участке протяженностью 150 километров.

150 км границы на Закарпатье фактически не контролируется пограничниками, - Матиос https://t.co/dqxX4fkYr3 pic.twitter.com/71R2WlRj4c — Новости Украины (@24todaynetua) October 14, 2017

По словам Анатолия Васильевича, местные советы раздали земли в частные руки. Прокурор высказал убеждение, что ситуация эта не нормальна. Жить дальше так нельзя. И правда, чистейшая дичь...

Ушли в минус

Интересно, что общая протяженность украинско-венгерской границы составляет лишь 137 км.

Матиос сообщил о 150 км "частной" границы с Венгрией, хотя протяженность границы Украины с Венгрией равна 137 км https://t.co/qeHCACs7Zc — Левый Берег LB.ua (@lb_ua) October 14, 2017

Как украинским пограничникам удалось уйти в минус? Загадка. Получилось как в старом анекдоте.

Преподаватель читает лекцию. В кабинете сидят двое студентов. Через десять минут четыре студента покидают аудиторию. Преподаватель грустно произносит: — Ну вот, сейчас двое придут, и снова никого не будет…

Так и украинские пограничники: сейчас отвоюют 13 километров границы, и опять ничего не будут контролировать.

Воображаемая линия

Государственная граница по определению — воображаемая линия. Но не до такой же степени…Согласимся с одесским журналистом Юрием Ткачевым.

«Тут как бы есть два варианта: или военный прокурор Украины (нецензурная брань), или это (нецензурная брань). В обоих случаях — звонкая славаукраине!»

Некоторые пользователи Сети так разволновались, что даже скоропостижно отправили Закарпатскую область в Венгрию.

Началось?!! Закарпатье пошло в Венгрию? Граница для украинских пограничников оказывается недоступна!



Пограничники https://t.co/KICi2Bu1Dg pic.twitter.com/Lnw2FW6oyX — Анатолий Курпасов (@kurpasov) October 14, 2017

Подлил масла в огонь и Будапешт. МИД Венгрии занял крайне жесткую позицию относительно украинских коллег. Накануне у здания посольства в столице прошла акция «Самоопределение Закарпатья». Заявленный Киевом протест не возымел должного эффекта.

В Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья", несмотря на протесты Украины https://t.co/yrOdehBEwQ pic.twitter.com/l2GSlMWS39 — DW (на русском) (@dw_russian) October 14, 2017

Одним словом, господин Матиос вовсе не зря вспомнил о сохранности западной границы Украины.

Начальство уже в курсе

Матиос пообещал доложить о сложившейся ситуации генеральному прокурору Юрию Луценко.

Правда, Юрий Витальевич в последнее время больше увлечен делами семейными, нежели государственными. Неплохо пошумели на свадьбе сына.

«Свадьба по-генпрокурорски»: За свадьбу сына Луценко заплатил российскому бизнесмену 600000 гривен https://t.co/qEOYvtF3NC — Мирося Бердник (@varjag2007su) September 23, 2017

Свадьба без драки — это неправильно. С другой стороны, а бить-то кого? Уж очень почтенная публика собралась. Порошенко Авакова Яценюком погоняет… Кличко — тоже не вариант.

К тому же киевский городской голова на «поляне» замечен не был.

Подумав немного, решили побить журналистов. Они заслужили. Нечего лазить по частным лесам!

Какая свадьба сына генпрокурора без избиения журналистов.

Журналистов СХЕМ жестко избила госохрана свадьбы сына Луценко возле VIP-ресторана. pic.twitter.com/t3RKLraO1s — Ray (@Ray_net_ua) September 16, 2017

В общем, драка состоялась. Насчет медведей и цыган история умалчивает. С другой стороны, это ведь лес. А где лес — там и медведи.

Адепты «Евромайдана» начали было возмущаться пышной свадьбой сына генерального прокурора. Но Юрий Витальевич умело пресек инсинуации. Мол, а что такое? Имею право на пять часов счастья!

И ведь не поспоришь. Но счастье Луценко не ограничилось столь коротким сроком. Так часто бывает в жизни. Вышел днем на пять минут за сигаретами, а вернулся к ночи. Через неделю. Не очень-то и трезвый.

Вот и счастье в семье Луценко, отпросившись на пару часов, загуляло на добрый месяц. Вслед за богатой свадьбой, молодой человек по имени Александр приобрел неплохую квартиру в Киеве. Ее стоимость оценивается в 6,5 миллиона гривен.

Сын генерального прокурора Украины Александр Луценко после скандальной свадьбы купил элитную квартиру в Киеве стоимостью около 6,5 млн грн pic.twitter.com/h0wR34EDYM — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) October 15, 2017

Приятно, когда у представителей власти подрастает талантливая молодежь. Молодой ведь парень, а такую квартиру заработал! Но свадьба свадьбой, квартира квартирой, а границей нужно заняться.

Что предпримет Украина?

Отвоевать землю на границе едва ли будет легким делом. Мало сказать, что «дальше так жить нельзя». Нужно идти в суд. Представляется, что наиболее перспективный путь — признание незаконными и отмена соответствующих решений государственной администрации и органов местного самоуправления Закарпатской области. Следует иметь в виду, что даже позитивные решения по таким делам автоматически не прекратят право собственности на земельные участки добросовестных приобретателей.

Альтернативой может стать национализация, но эта процедура в украинском законодательстве толком не прописана. В любом случае, молниеносного эффекта ждать не следует. Нужна кропотливая работа.

Опыт есть…

Подобные долгосрочные проекты даются Киеву с трудом. Вспомним хотя бы эпический проект «Стена» на восточной границе. По замыслу бывшего премьера Яценюка, стена должна была надежно защитить страну от «агрессивной агрессии» России.

Освоив не один миллиард бюджетных средств, чиновники не сумели довести дело до ума. Строительство быстро заглохло. Не по Сеньке оказалась шапка.

Да и законченные участки сооружения проявили себя не лучшим образом. «Агрессивные россияне» не приходили (испугались!), а вот дикие кабаны вдоволь порезвились, сметая на своем пути дорогостоящую преграду.

Кабаны подорвали безопасность украинского государства



Украинский проект «Стена», призванный защитить Украину от https://t.co/5kKOqqxxRG pic.twitter.com/bBU80hiYoh — ЛЭД Новости (@pravda24) August 11, 2017

В Киеве возмутились, предложив расстреливать за срыв проекта «Стена».

На Украине предложили расстреливать за срыв реализации проекта «Стена»: https://t.co/csEwZ4CtC9



Фото: Арсений Яценюк/ Facebook pic.twitter.com/S6hQquAIS0 — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) August 10, 2017

Это ж сколько кабанов полегло?