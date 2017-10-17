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Внезапно: Украина узнала, что не контролирует границу с Венгрией
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    Внезапно: Украина узнала, что не контролирует границу с Венгрией

    11:00  17 Октября 2017
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    Внезапно: Украина узнала, что не контролирует границу с Венгрией

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос шокировал соотечественников. Вдруг выяснилось, что украинские пограничники не имеют доступа к границе с Венгрией на участке протяженностью 150 километров. 

    По словам Анатолия Васильевича, местные советы раздали земли в частные руки. Прокурор высказал убеждение, что ситуация эта не нормальна. Жить дальше так нельзя. И правда, чистейшая дичь... 

    Ушли в минус

    Интересно, что общая протяженность украинско-венгерской границы составляет лишь 137 км.

    Как украинским пограничникам удалось уйти в минус? Загадка. Получилось как в старом анекдоте.

    Преподаватель читает лекцию. В кабинете сидят двое студентов. Через десять минут четыре студента покидают аудиторию. Преподаватель грустно произносит:  — Ну вот, сейчас двое придут, и снова никого не будет…

    Так и украинские пограничники: сейчас отвоюют 13 километров границы, и опять ничего не будут контролировать. 

    Воображаемая линия

    Государственная граница по определению — воображаемая линия. Но не до такой же степени…Согласимся с одесским журналистом Юрием Ткачевым.

    «Тут как бы есть два варианта: или военный прокурор Украины (нецензурная брань), или это (нецензурная брань). В обоих случаях — звонкая славаукраине!»

    Некоторые пользователи Сети так разволновались, что даже скоропостижно отправили Закарпатскую область в Венгрию.

    Подлил масла в огонь и Будапешт. МИД Венгрии занял крайне жесткую позицию относительно украинских коллег. Накануне у здания посольства в столице прошла акция «Самоопределение Закарпатья». Заявленный Киевом протест не возымел должного эффекта.

    Одним словом, господин Матиос вовсе не зря вспомнил о сохранности западной границы Украины.

    Начальство уже в курсе

    Матиос пообещал доложить о сложившейся ситуации генеральному прокурору Юрию Луценко.

    Внезапно: Украина узнала, что не контролирует границу с Венгрией

    Правда, Юрий Витальевич в последнее время больше увлечен делами семейными, нежели государственными. Неплохо пошумели на свадьбе сына.

    Свадьба без драки — это неправильно. С другой стороны, а бить-то кого? Уж очень почтенная публика собралась. Порошенко Авакова Яценюком погоняет… Кличко — тоже не вариант.

    Внезапно: Украина узнала, что не контролирует границу с Венгрией

    К тому же киевский городской голова на «поляне» замечен не был.

    Подумав немного, решили побить журналистов. Они заслужили. Нечего лазить по частным лесам!

    В общем, драка состоялась. Насчет медведей и цыган история умалчивает. С другой стороны, это ведь лес. А где лес — там и медведи.

    Адепты «Евромайдана» начали было возмущаться пышной свадьбой сына генерального прокурора. Но Юрий Витальевич умело пресек инсинуации. Мол, а что такое? Имею право на пять часов счастья!

    И ведь не поспоришь. Но счастье Луценко не ограничилось столь коротким сроком. Так часто бывает в жизни. Вышел днем на пять минут за сигаретами, а вернулся к ночи. Через неделю. Не очень-то и трезвый.

    Вот и счастье в семье Луценко, отпросившись на пару часов, загуляло на добрый месяц. Вслед за богатой свадьбой, молодой человек по имени Александр приобрел неплохую квартиру в Киеве. Ее стоимость оценивается в 6,5 миллиона гривен.

    Приятно, когда у представителей власти подрастает талантливая молодежь. Молодой ведь парень, а такую квартиру заработал! Но свадьба свадьбой, квартира квартирой, а границей нужно заняться.

    Что предпримет Украина?

    Отвоевать землю на границе едва ли будет легким делом. Мало сказать, что «дальше так жить нельзя». Нужно идти в суд. Представляется, что наиболее перспективный путь — признание незаконными и отмена соответствующих решений государственной администрации и органов местного самоуправления Закарпатской области. Следует иметь в виду, что даже позитивные решения по таким делам автоматически не прекратят право собственности на земельные участки добросовестных приобретателей.

    Альтернативой может стать национализация, но эта процедура в украинском законодательстве толком не прописана. В любом случае, молниеносного эффекта ждать не следует. Нужна кропотливая работа.

    Опыт есть…

    Подобные долгосрочные проекты даются Киеву с трудом. Вспомним хотя бы эпический проект «Стена» на восточной границе. По замыслу бывшего премьера Яценюка, стена должна была надежно защитить страну от «агрессивной агрессии» России.

    Внезапно: Украина узнала, что не контролирует границу с Венгрией

    Освоив не один миллиард бюджетных средств, чиновники не сумели довести дело до ума. Строительство быстро заглохло. Не по Сеньке оказалась шапка.

    Да и законченные участки сооружения проявили себя не лучшим образом. «Агрессивные россияне» не приходили (испугались!), а вот дикие кабаны вдоволь порезвились, сметая на своем пути дорогостоящую преграду.

    В Киеве возмутились, предложив расстреливать за срыв проекта «Стена».

    Это ж сколько кабанов полегло?

    Автор: Сергей Свазовский
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