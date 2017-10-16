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ФАС признала высокими цены на авиабилеты в России
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    ФАС признала высокими цены на авиабилеты в России

    17:31  16 Октября 2017
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    ФАС признала высокими цены на авиабилеты в России

    Москва, 16 октября. Федеральная антимонопольная служба считает высокими сложившиеся в РФ цены на авиаперевозки, рассказали журналистам в пресс-службе ФАС.

    По словам представителя службы, «ФАС ожидает ответы от авиакомпаний на запрос о предоставлении информации по ценообразованию на билеты экономкласса в течение двух недель». В компаниям будут применены меры административного воздействия в случае непредоставления информации.

    Кроме того, с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению, данному президентом, все полученные данные будут тщательно проанализированы.

    Как отметили в ФАС, направление антимонопольным органом запросов в компании является стандартной процедурой, у хозяйствующих субъектов она не должна вызвать панику, подытожили в службе, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сервис Gett попросил Федеральную антимонопольную службу России проверить работу «Яндекс.Такси» из-за подозрений в слежке за клиентами. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #фас #авиаперевозки #авиабилеты
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