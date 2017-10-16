Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Воронежские власти готовы выделить Дому архитектора 10 млн рублей
Политика
Курский губернатор рассказал Путину о долгах региона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курский губернатор рассказал Путину о долгах региона

    18:00  16 Октября 2017
    30

    Курский губернатор рассказал Путину о долгах региона

    Сочи, 16 октября. На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Курской области Александр Михайлов отчитался о положении дел в регионе.

    Ключевыми темами разговора Михайлова с главой государства стали экономика и социальная сфера Курской области, сообщает пресс-служба Кремля.

    На вопрос президента о том, чем должна помочь Курской области программа по поддержке региональных финансов, Михайлов ответил, что, прежде всего, рассчитывает на помощь в погашении кредитов.

    «Мы имеем сегодня девять миллиардов долгов по бюджету. А банковский кредит — все равно от 14 до 17 процентов. Замена его на бюджетный кредит — 0,1 составляет. Мы уже на своем уровне этот вопрос решали с Минфином», — доложил он.

    Губернатор Курской области также отметил, что с помощью федеральных средств, выделяемых региону, собирается поддержать бюджетников и развить социальную инфраструктуру в сельской местности.

    В ходе встречи была отмечена и положительная динамика региона. Так, по словам Александра Михайлова, за последние 15 лет валовой региональный продукт вырос в 2,2 раза, а инвестиции в основной капитал в этом году должны составить около 100 миллиардов по сравнению с аналогичным показателем в 5,4 миллиарда в «нулевые». В свою очередь рост промышленного производства с 2013 года составил около 22%. 

    Напомним, встреча Владимира Путина с губернатором Курской области Александром Михайловым прошла в рамках рабочего графика главы государства.

     

     

    Автор: Татьяна Барашкова
    #путин #курская область #регионы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48856

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67342

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82173

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49514

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        149616
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        35
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1208
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        4863
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        293