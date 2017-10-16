Курский губернатор рассказал Путину о долгах региона

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Сочи, 16 октября. На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Курской области Александр Михайлов отчитался о положении дел в регионе.

Ключевыми темами разговора Михайлова с главой государства стали экономика и социальная сфера Курской области, сообщает пресс-служба Кремля.

На вопрос президента о том, чем должна помочь Курской области программа по поддержке региональных финансов, Михайлов ответил, что, прежде всего, рассчитывает на помощь в погашении кредитов.

«Мы имеем сегодня девять миллиардов долгов по бюджету. А банковский кредит — все равно от 14 до 17 процентов. Замена его на бюджетный кредит — 0,1 составляет. Мы уже на своем уровне этот вопрос решали с Минфином», — доложил он.

Губернатор Курской области также отметил, что с помощью федеральных средств, выделяемых региону, собирается поддержать бюджетников и развить социальную инфраструктуру в сельской местности.

В ходе встречи была отмечена и положительная динамика региона. Так, по словам Александра Михайлова, за последние 15 лет валовой региональный продукт вырос в 2,2 раза, а инвестиции в основной капитал в этом году должны составить около 100 миллиардов по сравнению с аналогичным показателем в 5,4 миллиарда в «нулевые». В свою очередь рост промышленного производства с 2013 года составил около 22%.

Напомним, встреча Владимира Путина с губернатором Курской области Александром Михайловым прошла в рамках рабочего графика главы государства.